新台幣升值+資本市場帶動 1月投資型保單熱 3壽險賣最好

受到新台幣升值、全球資本市場帶動，今 (2018) 年投資型保單新契約持續增加，據統計，1 月份投資型保單新契約保費 666 億元，年成長 254%，為成長幅度最大的保單類型，若進一步觀察銷售狀況，以國泰人壽賣最好，其次為法國巴黎人壽、安聯人壽。

根據壽險公會統計，今年 1 月壽險業傳統型保單單月新契約保費 852 億元，年衰退 26.2%；投資型保單保費則衝出 666.4 億元，創單月新高紀錄，並較去年大幅成長 254%；至於銷售來源部分，傳統健康保險與傷害保險以壽險業自己銷售為主力，投資型保單則以銀行經代保代通路為主。

進一步觀察投資型保單銷售排行榜，第一名為國泰人壽 174 億元，占其新契約保單 67%，其次為法國巴黎人壽 103 億元，占其新契約保費 95%、安聯人壽 96 億元，占其新契約保費收入 92%。

投資型商品和傳統壽險最大的不同，就是保費一部份用來支付各險種，另一部份連結到基金，盈虧自負，各家公司基金數均不相同，投資人可依照喜好選擇連結標的，保險和投資的比例，也可以依照個人需求調整。

而看好今年投資熱潮，以投資型保單銷售為主力的法國巴黎人壽宣布，將持續與銀行通路合作、投信業者合作，推出投資型保單並結合投資帳戶的新商品。法國巴黎人壽表示，今年市場波動大，將以多元資產布局為投資策略主軸，並以分散風險、穩健投資為目標。