養小孩到大學畢業得花110-270萬元 用美金2招累積教育金

根據統計，在台灣要培育一個小孩到大學畢業的教育費用，以公立學校來說需約 110 萬元，私立學校更是高達 270 萬元；而相對於勞工薪資平均年薪為 48 萬元，年年上漲的教育費確實讓父母倍感壓力。全球人壽建議上班族父母可善用子女紅包錢，透過美金 2 招養大子女教育金。

快樂的過年假期一過完，就是新學期的開學季，上班族父母親又得為了子女們的教育費用開銷傷腦筋。因此，每年都有超過 30 萬人申請學貸，申請總額超過 220 億元。

孩子的教育經費需要長期規劃，上班族父母如何聰明運用孩子每年拿到的紅包錢，及早為孩子準備教育金？全球人壽建議的美金 2 招養大教育金，第一招就是投保美元利率變動型壽險，例如在子女大約 6 歲時 (小學一年級) 開始規劃繳費 12 年期的美元利率變動型終身壽險，繳費期滿後，大約在子女高中畢業時，可做為子女的大學教育基金或短期海外遊學生活費。

全球人壽表示，利用美元商品具有較高預定利率的優勢，以及利率變動型壽險的宣告利率機制，在保單價值準備金的增長上，就會相對於非利率變動型的新台幣商品更為有感；另外，還可附加保費豁免附約，若身為要保人的父母不幸發生 1~8 級殘時，即可免繳未來的續期保險費，由保險公司代繳保費，讓保單可以持續增值，累積教育基金。

第二招，則是定期定額或分批購入美元，讓投保美元利變型壽險的匯率波動風險降低。全球人壽表示，美元保單屬長年期保單，可以透過每月定期定額購入美元，或是看到美元相對便宜的時候分批購入，都可以降低匯率波動風險。

不過，全球人壽也提醒上班族父母，在幫子女做教育基金規劃之前，應該要先檢視自身的保險保障是否足夠，因為父母才是子女最大的保障。學齡時期孩子的父母最需要的純保險保障包括：定期壽險、意外險、醫療險、癌症險、重大疾病險等，至於額度多寡則是依照家庭收入、個人需求而有所不同。唯有父母先做好自己的保障規劃，才有能力陪伴孩子年年成長。

