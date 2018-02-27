【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因公債收益率下跌。道瓊斯指數上升 1.6% 至 25,709 點；標準普爾指數上升 1.2% 至 2,780 點；納斯達克指數上升 1.1% 至 7,421 點。美聯儲新主席鮑威爾今天起開始出席國會作證。

油價週一上升，因沙特能源部長表示 1-3 月沙特原油產量將遠低於上限，紐約 4 月期油上升 0.6% 至每桶 63.91 美元。金價上升，紐約 4 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,332.8 美元。

香港和內地股市週一上升。航空及黃金股漲幅較大；消費股普遍跑輸大市。個股方面，信義玻璃（868.HK）及信義光能（968.HK）公佈 2017 年業績，前者股東應佔溢利同比上升 24.9%，股價上升 0.7%，後者股東應佔溢利按年上升 17.4%，但略差於市場預期，股價下跌 5.7%；江南布衣（3306.HK）公佈 2018 財年上半年股東應佔溢利同比大增 36.8%，股價急升 9.9%；時代集團 (1023.HK) 公佈 2018 財年上半年股東應佔溢利同比增長 24.3%，但股價大跌 8.1%；吉利汽車（175.HK）股價上升 6.5%，公司於昨天中午發佈澄清公告指自己並非為收購戴姆勒（DAI.GR）股權之訂約方。恒生指數上升 0.7% 至 31,499 點，國企指數上升 0.8% 至 12,834 點，香港股市成交金額增加 19.7% 至 1,237 億港元。上證綜合指數上升 1.2% 至 3,330 點，滬深兩市成交金額大增 41.6% 至 4,699 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 太古 A（19.HK）及太古地產（1972.HK）發佈聯合公告宣佈後者成功以 13.5 億元人民幣收購上海浦東新區前灘一幅地塊之 50% 權益。太古地產將與上海前灘實業在該地塊合作發展一個零售項目，預計總樓面面積約 125 萬平方呎。

◇ 比亞迪（1211.HK）公佈 2017 年業績快報，營業總收入為 1,059 億元人民幣，同比上升 2.3%，但股東應佔溢利按年倒退 19.7% 至 40.6 億元人民幣，符合公司此前預期下降 15.1%-20.0%。現價相當於 43.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 粵豐環保（1381.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長不少於 40%（上半年按年上升 47.0%），主要受惠於增加運營能力所帶來的售電及垃圾處理費收入增加、及額外建設中的項目所產生的建設收入增加。

◇ 椰豐集團（1695.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年除稅後純利將同比大跌超過 90% 至少於 100 萬令吉，主要因錄得非經常性上市開支及匯兌虧損。公司預計 2017 年收益及毛利錄得輕微增幅，但主要原材料價格按年大幅增加。若不包括非經常性上市開支，除稅後純利同比減少約 10%。現價相當於約 11.2 倍 2017 年核心市盈率。

◇ 綠葉製藥（2186.HK）宣佈公司在研抗腫瘤藥產品之一，第 1 類化學新藥 LY 01013 臨床申請已獲國家食品藥品監督管理總局正式受理。

◇ 玖龍紙業（2689.HK）公佈 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）業績，銷售額為 256 億元人民幣，同比上升 34.1%，而毛利按年大增 80.2% 至 62.9 億元人民幣。受惠於銷售額增長、毛利率改善、匯兌虧損減少、及經營費用受控，股東應佔溢利為 43.3 億元人民幣，同比急增 1.3 倍。若不包括匯兌虧損，核心股東應佔溢利同比急升 1.2 倍至 43.5 億元人民幣，增速高於此前盈利預喜不低於 90% 的預測。建議派發中期股息每股 0.1 元人民幣，按年增加 1 倍。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)