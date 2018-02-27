【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 國際股市走揚，台股遇壓小漲

國際股市走揚，台股早盤衝高，盤中股王大立光走弱，收盤翻黑重挫，削弱台股多方氣勢，加權指數收盤上漲逾 42 點。終場台指期上漲 40 點 (+0.37%)，逆價差 14.7 點，電子期上漲 1.1 點 (+0.25%)，逆價差 0.67 點，金融期上漲 0.4 點 (+0.03%)，逆價差 1.48 點，非金電期上漲 105 點 (+0.84%)，正價差 3.39 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 967 口，淨空單部位 2924 口；投信淨空單減少 565 口，淨空單部位 32608 口；外資淨多單減少 3936 口，淨多單部位 44048 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空開高，收長上影線短實體紅 K，指數上攻月均線遭壓回，籌碼面部分，單日成交量能逾 1202 億元，外資上市現貨買超金額約 2.65 億元，期貨未平倉淨多單 44048 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.42 變動到 1.35，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,300 點，賣權維持在 10,400 點，外資選擇權淨空單部位 27,107 口。