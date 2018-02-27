【統一證券】盤前分析－弱勢反彈持續，上檔壓力漸重

◆盤勢分析

台股跌深反彈走勢，昨日已屆月線反壓，K 線出現上影線，上檔調節壓力漸重。在月線下行壓力進逼、11000 點之上頭部解套賣壓沈重，後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份 - 本周美國經濟數據偏負面。美國今日 (27) 將公佈元月份耐久財訂單環比，預估初值為 - 2.5%，較前值 2.8% 為低。周四 (3/1) 將公佈二月份 ISM 製造業指數，預估值為 58.7，較前值 59.1 為低。周五 (3/2) 美國將公佈二月份密西根大學消費者信心指數，預估值為 98.5，亦較前值 99.9 為低。整體經濟數據表現偏負向。

第二、MSCI 台股權重調降多於調升。MSCI 今日 (27) 季度調整，台股部份調降多於調升，僅 MSCI 全球市場指數小幅提升 0.01%；但在全球新興市場指數及亞洲除日本指數權重均各調降 0.01%。成份股部份，調升權重者僅四檔南亞科、日月光、華邦電及瑞昱；但調降者則高達十檔，分別為台積電、鴻海、元大金、聯發科、國泰金、台塑、中華電、大立光、南亞科及中信金等，故須提防今日尾盤調整賣壓。

第三、技術面觀察。台股指數受到美股反彈激勵，春節後補漲反彈，上周指數反彈過季線、昨日也反彈碰觸前波回檔之第二跳空缺口 10855 點。雖然此反彈看似強勢，但在前波低點跌破年線，達到 10189 點後，整個去年下半年來之中多格局已遭到破壞，此波的反彈僅是跌深之修正。目前 11000 點之上頭部已經形成，而本波反彈至月線 10900 點滿足已至，應留意上檔下行之月線賣壓。

第四、原物料行情輪動、造紙股當紅。元月以來塑化、鋼鐵等原物料股均呈波段上揚，上週五 (23) 開始輪動至造紙股。此波造紙上漲動能，主要來自國際紙漿持續上漲，原因包括環保趨嚴、新產能減少、淘汰落後產能及中國印度新興市場需求成長。近期長纖紙漿漲至 900 美元，短纖紙漿漲至 805 美元，同創新高，在紙漿成本推升下，家庭用紙及文化用紙價格也將連動調漲，也造成市場開始搶購及囤積，盤面上相關受惠之家庭用紙廠商則為正隆及永豐餘。至於工紙市況，中國環保部廢紙進口許可審批持續趨嚴，工紙庫存偏低，可以留意榮成。