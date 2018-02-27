【大昌投顧】盤前分析－短線上又一個多方缺口，依舊有機會上攻

◆盤勢分析

1. 台股開高震盪，早盤一度攻高挑戰月線，盤中開始漲幅收斂，上方賣壓較為沉重，終場以上漲 42.15 點作收。短線上又出現一個多方缺口，在缺口未封閉，依舊有機會上攻，而月線反壓能否受美股漲勢激勵突破，尚待觀察，另外，量能若能同步增加，相對走勢有利，籌碼面外資連二買，買超幅度不大，持續觀察能否有連續買盤挹注動能。

2. 櫃買指數漲勢相對凌厲，惟長黑高點是否能有效突破，可持續關注，整體而言仍是弱勢反彈，在尚未突破壓力區之前，中小型個股恐個股表現為主。

3. 金融指數平盤附近作收，但率先大盤突破月線壓力區，能否扭轉月線下彎反壓，可多加留意。電子指數來至季線反壓，平盤附近作收，能否有效站上，仍需觀察權值股的狀況，而強勢族群有區塊鏈相關、無線充電、PCB 等。傳產類股則由造紙、食品等表現較強勢。

4. 台經院於 2/26 公布 1 月三大產業營業氣候測驗點，製造業為 100 點，月增 1.19 點，結束連續 4 個月下滑後轉為上升；服務業為 93.05 點，月增 1.38 點，連續兩個月上升；營建業為 105.39 點，月增 1.39 點，是連續 3 個月上升。

5. 一年一度全球行動通訊大會 MWC 展，於 2/26 在西班牙巴塞隆納，正式開始，來自各國行動通訊、晶片與電信廠商展示最新技術，主軸聚焦以 AI 人工智慧、AR 擴增實境、VR 虛擬現實、5G 行動寬頻與物聯網為主力。