【大慶證券投顧】盤前－月線遇壓，台股震盪後再戰11000點

◆盤勢分析

美股四大指數昨晚全面大漲收高，平均漲幅都超過 1% 以上，當中費半指數相對強勢，漲幅達到 2.16%。在美國 10 年期公債殖利率持續下滑的狀況下，美股短線延續 2 月中以來反彈的態勢，以技術面來看，那斯達克、費半指數都已經收復 2 月初的起跌點，成功扭轉先前走空的態勢，當中費半更是距離歷史高點不到 1%，隨時有再創新高的可能，而昨晚美股主要在反應經濟數據以及市場預期美國 1 月新屋銷售下降 7.8%，大幅低於預估的上升 4%，在房市降溫的影響下，讓市場認為今年聯準會升息的腳步不會加快，由於本周三、四聯準會新主席鮑爾即將在國會聽證，能否釋出較為鴿派的訊息，將是左右美股創高或是開始陷入震盪的關鍵，在短線強彈過後，美股已來到前高的壓力區，然在 10 日線未跌破前，反彈走勢仍可持續，變數觀察 10 年期公債殖利率、美元、油價等。

亞股昨隨美股大漲開高，包括日、韓、港、陸股都呈現同步走高的狀況，由於短線影響亞股的變數在美股，如今美股走穩後，亞股短線將持續有向上反彈的機會，不過，由於美元短線有走強的跡象，因此必須觀察亞幣的變化，一旦包括台幣在內的亞幣都開始大幅貶值，就代表外資可能開始撤離亞洲市場，屆時對於股市將產生較為不利的影響，在台幣 29.6 對一美元關卡未失守前，上述的問題仍不必擔憂。

昨為台股的摩台指結算，在外資上周五提前拉高後早盤雖然開高，不過在遇到上檔下彎的月線，加上 2/6 日跳空缺口的壓力，尾盤漲幅收斂，日線留下上影線。以籌碼面來看，外資僅小幅買超 2 億元，期貨減碼 3936 口，外資近期現貨買超幅度不大，而期貨忽多忽空，顯示目前外資對台股的態度較為觀望，在外資態度較為保守下，研判指數上檔空間有限，大盤在 10761-10946 點區間仍將是多空激烈震盪的位置。以盤面來看，昨日走勢類似上週五，顯卡族群持續噴出，不過包括麗台、承啟等都見到盤中爆量的現象，暗示短線這些噴出股可能在未來 2-3 天內出現較大的震盪走勢；MWC 開展，三星前晚發表 S9 新機，在題材助陣下，手機零組件如盛群、新唐等就相對強勢，而衛生紙漲價的通膨題材也帶動造紙、食品等原物料股走強，其他包括 PCB 上游、被動元件、自動化等族群，也是多頭青睞的方向，在指數未跌破 5 日線前，台股反彈走勢仍可期待，操作上只要避免追高即可。