A股上市房企半數淨利翻倍 僅7家虧損

據證券日報報道，截至2月26日,據Wind資訊統計數據顯示,按照申銀萬國行業分類,滬深兩市共計79家上市房企披露2017年度業績預告,包括扭虧企業在内,62家房企業績預喜,占比高達78.5%。從預告淨利潤變動幅度來看,實現增長的企業有60家,占比接近八成,僅7家虧損,且都是首虧。而預告淨利潤變動幅度超過100%的房企高達40家，這意味着半數房企淨利潤將翻倍。

值得一提的是,這79家房企大多數是中小房企,但也有銷售規模直指千億元量級的房企。綜合來看,2017年,預計房地産板塊淨利潤大面積預增且增幅明顯,業績將處在高位。

在已發布2017年年報業績預告的79家房企中,僅7家虧損,皆是首虧。此外,包括扭虧企業在内,近八成房企2017年業績預喜。

從預告淨利潤下限來看,在已公布具體數據的79家企業中,50家房企歸屬于母公司股東的淨利潤超過1億元,占比63%。而預告淨利潤變動幅度超過100%的房企高達40家,這意味着半數房企淨利潤將翻倍。其中,增幅超過 500%以上的有6家,包括中交地産、海德股份、世榮兆業等;增幅在100%-500%的有34家,包括嘉凱城、廣宇發展、卧龍地産等;增幅超過30%的有59家,包括光明地産、榮盛發展等。

區域性龍頭房企和閩系房企盈利總額排位靠前,淨利潤超過10億元的房企目前有18家,新城控股、榮盛發展、金融街、陽光城、泰禾集團、廣宇發展和光明地産超過20億元。

業内人士認為,2018年,房地産市場將進入調整期,行業銷售額增速將有所降低,整個房地産行業步入降溫階段,規模偏小、能力不足的房企將逐漸退出市場,而聚焦地産主業的優勢企業競争優勢凸顯,銷售規模仍將擴張。

目前來看,2018年開年,房企銷售額增長還是主基調。根據克而瑞2018 年1月份銷售數據顯示,在政策調控還未明顯放松的情況下,主流房企的銷售額依然保持顯著增長。其中碧桂園、萬科、中國恒大1月份銷售額均達600億元以上,同比增速分别達42%、41%、73%。假設銷售速度保持穩定,龍頭房企年化銷售額可達7000億元以上,同比增速高達40%以上。

但鑒于項目結轉周期特點,接下來房企銷售將不會過于樂觀。尤其有些房企近兩年通過收購項目增加土地儲備,這些項目雖然成本較低,但涉及股權複雜,改造等項目的周轉速度將受到一定影響。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)