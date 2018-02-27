◆盤勢分析

1. 美國公布 1 月新屋銷售下降 7.8%。分析師預估為上升近 4%。聯準會新任主席鮑爾將於週二出席眾院聽證會，是就職後首度發表正式演說，極可能透露貨幣政策的想法與其立場，將影響國際熱錢動向。週一美股上漲，漲幅介於 1.15 至 2.16％，美股四大指數近期強勁反彈。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、 量能：上攻帶量較有助於反彈延續。

（2）、 均線：支撐為 5 日線至季線，壓力為月線至 11,000 點。

（3）、 技術指標：KD 及 RSI 開口向上，9 日 K 值及 5 日 RSI 大於 50，反彈持續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站回到月線之上，回檔是否量縮或反彈成交量大於 20 日均量，半導體、無人商店、電競、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融。

4.MSCI 季度調整今日盤後生效，根據本次公布的調整幅度來看，在 MSCI 明晟全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數中，都只被輕微調降 0.01 個百分點，對台股影響有限。此次台灣指數成分股有四檔權重調升，分別為南亞科、日月光、華邦電、瑞昱，其中以南亞科權重調升 0.14 個百分點最多，調整後權重為 0.43%。權重調降個股有十檔，分別為台積電、鴻海、元大金、聯發科、國泰金、台塑、中華電、大立光、南亞及中信金。台積電則調降 0.07 個百分點最大，調降後權重為 32.95%。

5. 高頻整合元件模組製造商璟德（3152）昨（26）日董事會通過去年財報，每股稅後純益 12.15 元，連續三年大賺逾一個股本，每股配發 10.9 元現金股利，大發紅包。長線可觀察 5G 對璟德的實質業績提升程度。

6. 鴻海集團旗下、台灣最大面板廠 3481 群創昨（26）日宣布，已在大陸兩地法院，對當地第四大面板廠惠科集團與其相關企業共提出 17 件專利侵權訴訟，要求即刻停止侵權行為，並全面停止生產侵權產品。此次群創對惠科提告，是台灣面板廠首度大動作對大陸面板業者提出專利訴訟，意味兩岸面板業的競爭，已從檯面下拚產能、搶人才，提升至檯面上法律層級的專利侵權戰。兩岸面板廠未來除產能外，專利戰將成勝敗另一關鍵。

7. 全球通訊大會（MWC）昨（26）日開展，國際手機大廠將無線充電技術視為手機標準配備，又逢蘋果無線充電板 AirPower 上市在即，激勵概念股動起來，曜越（3540）、聯昌（2431）亮燈漲停，迅杰（6243）、凌通（4952）漲逾 5％，短線題材火熱。無線充電技術已發展多年，滲透率仍待提升。