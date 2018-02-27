台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月27日

鴻海集團旗下、台灣最大面板廠群創昨（26）日宣布，已在大陸兩地法院，對當地第四大面板廠惠科集團與其相關企業共提出 17 件專利侵權訴訟，要求即刻停止侵權行為，並全面停止生產侵權產品。

新任中央銀行總裁楊金龍昨（26）日強調，未來央行兩大政策方向，一是打擊炒匯熱錢，二是對接軌國際先進潮流的金融科技採開放態度。市場先前擔心近期亞洲央行高層異動潮可能造成金融波動，楊金龍昨則把打炒匯放在第一大政策方向，警告投機客勿輕舉妄動的意味濃厚。

台股昨（26）日在美股大漲，上市櫃公司陸續公布股息等利多下，指數一度大漲近百點，但因出現獲利了結賣壓，終場未能站上月線。法人認為，今天最需留意的焦點在外資動向，以及 MSCI（明晟）指數季度調整盤後生效的尾盤甩尾效應。

聯合報

軍人年改政院方案恐生變

低油價衝擊 沙國被迫交往中俄

川普重用貿易鷹派 制裁陸前奏？

經濟日報

兩岸面板專利戰 群創開第一槍

楊金龍掌央行 要射兩箭

MSCI 調整今生效 台股提防大甩尾

蘋果日報

公平會 約談 8 大廠商通路

彭淮南交棒 細數 5 大政績

宏達電傳 4 月加薪 補發春節紅包

中國時報

小衛生紙 掀政治大風暴

吳敦義將申請赴陸 力促吳習會

4 年投 60 億 補強重建危老屋

工商時報

掌央行第一天 楊金龍嗆聲熱錢

全民瘋囤衛生紙 ３家紙廠爆單

製造業元月職缺 創 13 年同月最多

自由時報

楊金龍：貨幣、產業政策互搭配 效果才大

台經院：楊貨幣政策 料將「短鷹長鴿」

去年平均總薪資 49989 元 歷年新高