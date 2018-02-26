【安聯投信】安聯收益成長多重資產基金 核准募集

委任安聯收益成長海外團隊 提供人民幣與台幣雙級別

美股延續前兩年的大多頭，開年以來穩步走揚。儘管 2 月初的震盪一度拉抬投資人恐慌情緒，但近期經濟數據報佳音，讓美股逐步回穩，S&P500 指數於上周五 (2/23) 創近三周最大漲幅。展望今年，安聯投信認為，總經面的良好數據雖可能引發聯準會進一步調升利率，然美國稅務改革法案上路提供利多，且企業獲利持續成長，投資人仍可對美國資產抱正面看法。只是，高檔震盪難免，因此在操作上，應藉由結合高收益債、美國股票與可轉債等多元資產的收益成長策略，為投資人在今年帶來相對低波動與具有吸引力的收益。

主動式基金專家 安聯投信承襲集團風險控管 DNA，繼引進台灣規模最大的境外多元資產基金─「安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」後，為提供台灣投資人更有效的投資解決方案，委任集團旗下的收益成長團隊，透過結合高收益債、可轉換公司債及成長股搭配選擇權而成的收益成長策略，成立「安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」，2 月 23 日正式獲准募集，核准募集金額為新臺幣 100 億元與人民幣等值新台幣 100 億元，由玉山商業銀行擔任基金保管機構。

安聯投信表示，安聯收益成長多重資產基金投資策略由來自於美國、成立 17 年的安聯收益成長團隊所提供。該團隊透過多年的市場經驗與由下而上的個股研究，打造出結合股債的收益成長策略，讓投資人積極參與美國長期基本面行情。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，儘管今年市場仍正向看待美股，但獨押股票的風險太高。若想要讓投資事半功倍，應藉由成長股、高收益債券與轉換公司債三大資產的組合，提供投資人相對於純股票更高的收益機會，以及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。

林素萍說明，股票部位主要用來提供資本利得以及股利收入，並納入部分保護性買權 (covered-call) 策略，提供投資組合額外收益機會。高收益債部位除了降低投資組合風險外，更提供較高的票息收入，貢獻投資收益。可轉換公司債部位不僅增加賺取資本利得之機會，亦加強投資組合抵禦下跌風險的能力，除此之外，轉換公司債仍能作為部分收益來源。

此外，林素萍表示，安聯收益成長多重資產基金提供人民幣與台幣雙幣別，除了適合有收益需求的投資人外，對於無法承受單押股票的投資風險、有人民幣需求，或是想要多元投資、分散風險，但較少使用外幣的投資人來說，都適合將本基金納入投資組合，作為核心資產的配置，讓投資人參與美國長期基本面行情。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，唯不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

