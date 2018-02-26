【港股收評】全日升逾200點 中規中矩 公用股不可看少

港股今日表現可以說是中規中矩，本來在上周五美國股市爆升逾300點，今日大市卻可以勁升逾300至400點。可是大市在早段升逾300點後卻乏力，並且升幅一度收窄至不足百點。在午後走勢反覆，最終全日錄得逾200點升幅，總算叫力迫31500點，可是表現卻肯定是未如人意。

歐洲股市早段均高收，其中德國股市升幅更逾百點，那麼明日大市可以延續今日升勢？難說，仍要視乎今晚美股走勢。畢竟上周五美股升勢實在太急，就算目前道瓊斯指數期貨錄得近160點升幅，還是不要過份對後市過份進取，採取較審慎策略為佳。

恆生指數收市報31498點，升231點；國企指數收市報12834點，升99點，成交額為1237.35億元。

車股表現可以說是一枝獨秀，從開市升至收市，其中吉利汽車(00175-HK)升幅更達6.5%，跑羸同業之餘，更是今日表現最佳的藍籌股。車股明日是否仍可以追貨？或是換馬至其他類別股份？若閣下早已有持有車股，認為已有相當升幅，換馬未嘗不可。但是今日才入市，便考慮在明日換馬，除非心儀的股份有更理想表現，否則又會則太急進呢？明白到近期大市表現相當反覆，可是又是否有必要反覆至玩即日鮮？究竟是玩即日鮮導致市況波動，或是市況波動導致投資者要玩即日鮮，這可以說是雞先定蛋先的問題。

除了車股外，公用股亦為投資者今日的焦點，其中在午後公布業績宣布增加派息的中電控股(00002-HK)，升1.9%。中電加派息實在是令人意外，即時推高股息回報率。本來加息在即，公用股變得不吸引，但是宣布加息後，或會改變投資者看法。至於今次中電加息後，會否引發投資者對其他公用股加息的憧憬，難以預測又難以否定，可以多留意。

今日中資電訊股表現較失色，不過此類股份非投資者焦點，暫時可以無需加以深究，反而可以多留電訊設備股。

2018年2月26日下午5時6分

文﹕張偉倫

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