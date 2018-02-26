【公告解讀】中電(00002-HK)2017年表現最佳的地區是......

作為中電控股(00002-HK)利潤貢獻最大利來源的香港，去年營運盈利水平增加2.6%至88.63億元，可是去年中電在本地售電量下降了0.2%至33164百萬度，反而在內地售電量卻可以錄得11.3%至1341百萬度。

那麼明年中電在香港業績表現會如何？明年中電平均淨電價上調1.9%至每度電1.154元，但從明年起至2033年，中電新的利潤管制計劃；同時該公司已向政府提交了2018至2023年的發展計劃。中電又指出 為配合政府在2020年底前，天然氣佔發電燃料組合約一半的目標，所以正在龍鼓灘發電廠一台550兆瓦的聯合循環燃氣渦輪機組，又預料機組可於2020年前投產。

至於中電內地電力業務方面，營運盈利下跌18.6%至12.38億元，不過可再生能源增加，卻受惠於2016年有5個項目投產。

中電在印度及澳洲業務表現出色。在印度業務受惠於哈格爾煤燃煤項目營運效率改善，以及使用率增加，以及Paguthan燃氣電廠表現穩定，促使中電在印度的營運盈利上升38%至6.47億元。澳洲業務增長更理想，與EnergyAustralia重新體現業務價值的工作進展理想，營運盈利按年增加27.38億元。

中電在中午公布2017年業績後，股價升幅擴大， 除了盈利增加12.1%至142.49億元外，最令人驚喜是全年派息增加3.9%至2.91元，其中第四次中期息為1.14元。

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