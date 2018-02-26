中電(00002-HK)：新管制協議將影響第四季香港業務利潤表現

兩電新一份利潤管制協議將於今年10月開始生效，中電(00002-HK)總監及中華電力副主席阮蘇少湄於年度業績會上坦言，新協議的准許回報率將由現時的9.99%，下調至8%，相信第四季香港業務的利潤將無可避免受到影響；至於能否下調電費，她就指，電價受一籃子因素影響，除准許回報率外，亦須考慮投資需要、成本及燃料價格等，集團現時已向政府提交首個5年計劃，目前正待審批，相信要待今年年底才能公布具體電費調整。

中電去年應佔盈利同比上升12%至142.5億元，派第四期中期股息1.14元，全年合共派息2.91元，同比加增3.9%。中電首席執行官藍凌志期望，每年可維持穩定及增長的派息政策。

期內，營運盈利同比上升8%至133.1億元，當中澳洲市場表現強勁，應佔盈利同比大升48%至27.4億元。藍凌志指，澳洲市場基本面良好，加上目前業務價值重現的工作進展理想，業務漸趨穩實，集團將視當地市場為長遠發展策略。至於內地方面，應佔盈利則大跌近19%至12.4億元。藍凌志解釋，去年煤炭價格持續高企，惟發改委規定的電價是基於上一年的煤價而定，因而拖累表現，雖然煤價走勢由市場供求來定，但亦期望當局可出台電價調整方案，而未來也會積極發展新領域項目，惟暫時無意出售任何燃煤發電廠。

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