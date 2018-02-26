股票發行注冊制授權延期至2020年決定獲通過

為了穩步推進實施股票發行注冊制改革，進一步發揮資本市場服務實體經濟的基礎功能，2月24日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十三次會議通過了全國人大常委會關于延長授權國務院在實施股票發行注冊制改革中調整适用證券法有關規定期限的決定。授權期限延長2年至2020年2月29日，自2018年2月25日起施行。該決定自2018年2月25日起施行。決定指出，國務院應當及時總結實踐經驗，于延長期滿前，提出修改法律相關規定的意見。

此外，國務院要進一步加強對股票發行注冊制改革工作的組織領導，并將股票發行注冊制改革具體實施方案報全國人民代表大會常務委員會備案。國務院證券監督管理機構要繼續創造條件，積極推進股票發行注冊制改革，并會同有關部門加強事前事中事後全過程監管，防範和化解風險，切實保護投資者合法權益。

2015年12月27日，全國人大常委會通過《全國人民代表大會常務委員會關于授權國務院在實施股票發行注冊制改革中調整适用〈中華人民共和國證券法〉有關規定的決定》，授權國務院對擬在上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易的股票的公開發行，調整适用《中華人民共和國證券法》關于股票公開發行核準制度的有關規定，實行注冊制度，具體實施方案由國務院作出規定，報全國人大常委會備案。《授權決定》實施期限為2年，將于2018年2月28日到期。

證監會主席劉士餘在向全國人大常委會作說明時表示，通過兩年的努力，證監會在完善市場制度、健全市場機制等方面，為穩步實施注冊制改革創造了較為有利的條件和環境。為了使繼續穩步推進和适時實施注冊制改革于法有據，保持工作的連續性，避免市場産生疑慮和誤讀，并為修訂證券法進一步積累實踐經驗，建議授權決定實施期限延長二年至2020年2月29日。劉士餘稱，歐美市場有調整征兆給注冊制改革帶來不确定性。

劉士餘透露，下一步，證監會將在總結實踐經驗的基礎上，繼續積極創造條件穩步推進注冊制改革，條件成熟時适時向國務院提出具體實施方案建議。

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