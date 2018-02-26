雲端存儲公司Dropbox向那斯達克交易所提交IPO申請，擬籌資5億美元

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，雲端存儲公司 Dropbox 23 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交首次公開招股 (IPO) 申請文件，尋求籌集 5 億美元資金。Dropbox 的 IPO 交易長期以來備受市場期待，該公司四年前在私募投資市場估值就已高達 100 億美元。這家矽谷創業公司成立於 2007 年。在 IPO 申請文件中，該公司披露稱其過去三年的營收分別為 6.038 億美元、8.448 億美元和 11.1 億美元，虧損則從 3.259 億美元縮小到 2.102 億美元和 1.117 億美元。



《華爾街日報》報導，Dropbox 先前通過私募融資回合已經籌集到 6 億美元資金。在 2014 年 1 月進行的最後一個融資回合中，該公司估值達 100 億美元。



Dropbox 計畫在那斯達克掛牌上市，股票代碼為 “DBX”。共有 12 家銀行將擔任該公司 IPO 交易的承銷商，主承銷商是高盛集團和摩根大通。



資訊顯示，Dropbox 去年每付費用戶平均收入為 11.91 美元，高於 2016 年，但低於 2015 年；註冊用戶總數達 5 億人，自 2017 年初以來的新註冊用戶人數為 1 億人；付費用戶總數達 1100 萬人以上；毛利率為 67%。



文件顯示，Dropbox 聯合創始人暨執行長 (CEO) 休斯頓 (Drew Houston) 持有 24.4% 具備投票權的股票，風投公司紅杉資本 (Sequoia Capital) 持有 24.8% 股權。



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