【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 權值股連袂走揚，台股大漲登季線

包括台積電、鴻海、大立光等指標股在內的大型權值股聯袂大漲，帶動台股走揚，加權指數收盤大漲逾 132 點。終場台指期上漲 157 點 (+1.48%)，逆價差 13.55 點，電子期上漲 7.5 點 (+1.7%)，逆價差 0.68 點，金融期上漲 13.2 點 (+1.09%)，逆價差 1.78 點，非金電期上漲 174 點 (+1.42%)，正價差 2.64 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 525 口，淨空單部位 3891 口；投信淨空單減少 1433 口，淨空單部位 33173 口；外資淨多單增加 5091 口，淨多單部位 47984 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長紅 K 線，指數回到季線之上，籌碼面部分，單日成交量能逾 1236 億元，外資上市現貨買超金額約 21.24 億元，期貨未平倉淨多單 47984 口，外資現貨、期貨多單同步加碼。

◆ 選擇權分析 (加外層的文字)

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.32 變動到 1.42，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,300 點，賣權維持在 10,400 點，外資選擇權淨空單部位 24,242 口。