【大昌投顧】盤前分析－國際鋼鐵原料價格持穩上漲，市場預估鋼鐵盤價本周可望開漲

◆盤勢分析

1. 台股上週反彈向下，春節期間國際股市普遍上揚，因此呈現補漲上攻，且漲勢強勁，不過市場追價意願依舊偏低，量能未能有效放大，週線最終以上漲 373.46 點作收。短線上多方缺口未見回補，仍有機會上攻表現，而長黑高點以及季線是否有效站上，形成支撐需持續觀察，籌碼面外資上週動向相對不明朗，能需觀察外資動向，能否有連續買盤挹注動能。

2. 櫃買指數上週相對加權指數強勢，漲幅明顯擴大，惟長黑高點以及季線尚未挑戰，整體而言仍是弱勢反彈，在尚未突破壓力區之前，中小型個股恐個股表現為主。

3. 金融指數上週反彈幅度較少，但率先大盤挑戰月線壓力區，惟要一次性突破並不易，但拉回若不破季線，可多加留意。電子指數上週強勁反彈，來至季線反壓，能否有效站上，仍需觀察權值股的狀況，而上週強勢族群有區塊鏈相關、3D 感測、LED、光學元件等。傳產類股則由電池材料、鋼鐵等表現較抗跌。

4. 研調機構 Stratistics MRC 預測，VCSEL 整體市場規模將從 2016 年的 9.5 億美元，翻揚數倍至 2023 年的 41 億美元，相關概念股也受到外資機構的調升，因此建議可偏多追蹤。

5. 農曆年節期間，國際鋼鐵原料價格持穩上漲，市場預估鋼鐵盤價本周可望開漲，展望今年上半年鋼市供給仍較吃緊，鋼價仍有支撐力道，若美元持續弱勢，對相關鋼鐵報價也將有所支撐。