【統一證券】盤前分析－短線震盪反彈、不追高謹慎操作

◆盤勢分析

美國股市連續數日振幅劇烈，市場對公債殖利率趨勢走揚及升息進展看法不一，也使台股呈現幅度較大的震盪整理格局，應謹慎操作不輕易追價。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，為安撫市場情緒，聯準會聖路易分行總裁布拉德接受採訪指出，今年升息四次的預期僅有在一切經濟因素都完美的情況下才會發生，且不建議市場過度解讀 1 月份會議紀要；同時聯準會副主席 Randall 也指出漸進式升息較為適宜。官員鴿派談話雖激勵美股表現，但升息循環趨勢未變，上檔月線壓力及 2/5 重挫套牢賣壓不易消化，美股後勢仍不容過度樂觀。

第二、雖台股加權指數站回季線之上，但觀察電子指數仍未有效突破季線壓力，且上周五成交比重顯著下滑，低於五日平均比重超過 3% 之譜，先前被視為市場主流的被動元件、矽晶圓族群指標股國巨及環球晶，更連袂開高走低並下跌作收，顯現套牢反壓仍相當沉重，在主流族群未有表態前，上周五的拉升宜以短彈而非趨勢反轉視之。

第三、技術面觀察。上周五台股突破季線壓力，但量能未能跟上，且 2/6 形成的跳空缺口尚未有化解跡象，技術面弱勢尚未扭轉，外資多空態度不明朗，且今日有摩台結算因素干擾，仍應保守應對。

第四、上周五盤面觀察。二線板卡廠獲利表現大幅提升，使族群類股包括撼訊、承啟、麗臺、華擎同步漲停作收；中國手機品牌結束庫存調整期，全螢幕趨勢的拉貨潮預期使頎邦股價走強。二極體供需失衡消息傳出，帶動強茂、德微、統懋均有強勢買盤追捧。