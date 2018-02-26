【大慶證券投顧】盤前－站上季線，台股醞釀挑戰11000點反壓

◆盤勢分析

上周五美股四大指數連袂走強，通通站上月、季線關卡之上，主要原因就在於先前讓市場擔憂的美國 10 年期公債殖利率出現下滑的走勢，由於聖路易 Fed 銀行總裁布拉德對 Fed 今年將升息四次的論點表示懷疑，進而讓美國 10 年期公債殖利率週五跌破 2.9% 關卡，來到 2.88%，減緩市場對於升息次數的擔憂，此外，油價周五也持續走強，西德州原油站上 63 美元一桶的關卡，顯示經濟持續暢旺，在油價走強下，帶動美股中的原物料股大漲。由於短線引發美股大震盪的原因在於美國 10 年期公債殖利率，如今美國 10 年期公債殖利率下滑，短線將有利多頭重掌兵符，不過在強彈過後，美股短線也來到前高的壓力區，研判本周美股將再陷入震盪格局，然在 10 日線未跌破前，反彈走勢仍可持續，變數觀察 10 年期公債殖利率、美元、油價等。

雖然美股周四仍呈現漲跌互見的走勢，然短線已經見到回穩的跡象，這激勵日、韓股市週五開高走高，而陸股在經歷週四大漲後週五略有震盪，但仍維持在平盤附近遊走。由於短線影響美股的焦點在美國 10 年期公債殖利率，在週五已經下滑到 2.88% 來看，只要未來殖利率不要再大幅攀升，則美股有望持續反彈，對於亞股來說，就仍有機會在此震盪打底。

台股周五開高收高，指數站穩在季線之上，也開始進入 10700 點以上的缺口，由於今天為摩台指 2 月合約結算，不排除是外資提前拉高所致，不過從盤後外資在台指期轉買超 5100 口來看，也代表目前外資並非積極偏空操作台股，因此，只要美股能持穩於目前的位階上，則台股就有機會持續往 11000 點以上叩關。以盤面來看，近期類股輪動相對熱鬧，除了台積電、鴻海、大立光走穩外，包括傳產、金融股也都有所輪動，尤其低價金融股在新光金持續創高帶動下，包括開發金、台企銀等也都有所表現。中小型股短線相對亮眼，顯卡三大天王撼訊、青雲、承啟持續漲停鎖住，激起內資短線投機意願，電池材料美琪瑪、康普在傳出蘋果搶料源下也強勢走高，其他包括 3D 感測、面板零組件、MWC 概念股等都有所表現。短期法人買超或跌深具基本面公司，將持續為大盤反彈重心，中小型業績股指標觀察穩懋、全新、撼訊、康普、為升、世芯 - KY 等，而大型股看大立光、台積電、鴻海、統一、新光金，在指數未跌破 5 日線前，台股反彈走勢仍可期待，操作上只要避免追高即可。