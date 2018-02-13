OPEC鬆口氣 普丁承諾俄羅斯不會用石油襲捲市場

石油輸出國組織 (OPEC) 秘書長 Mohammed Barkindo 周一表示，儘管原油價格上漲，但俄羅斯承諾，不會違背與 OPEC 的石油限產協議。

原油價格高於預期的上漲幅度，使人們擔心，俄羅斯是否會破壞與 OPEC 之間的減產協議，自 6 月份以來，油價已經反彈近 60％，此前布蘭特原油價格一度上漲至 3 年新高，約每桶 71 美元。

布蘭特原油日線走勢圖 (近三個月以來表現)

隨著美國原油出口的上升，影響俄羅斯和沙烏地阿拉伯在重要海外市場的表現，在經濟處於強勁成長和石油產品需求增加的時期，人們擔心俄羅斯在面臨美國威脅下，欲提升石油產量。

對此 Barkindo 表示，俄羅斯總統普丁和俄羅斯能源部長 Alexander Novak 已向他保證，俄羅斯不會破壞約定。Barkindo 告訴《CNBC》：「僅管外界一直有存疑，俄羅斯已證明他們對供應調整的高度配合性，所以我認為不用擔憂這點，我們在同一條船上。」

市場人士一直對俄羅斯是否為遵守承諾抱持著謹慎態度，俄羅斯的石油和天然氣巨頭被視為該協議的參與者，該協議於 2017 年 1 月開始實施，目標是在年底前，每日減產 180 萬桶產量。

俄羅斯在 2016 年誓言將其產量減少 30 萬桶，但與 OPEC 成員國不同的地方為，石油公司為國有公司，俄羅斯的能源公司為公開的上市公司。

據《路透社》報導，俄羅斯的天然氣工業石油公司 Gazprom Neft 執行長 Alexander Dyukov 表示，他希望石油生產商可以同意提高產量，因為市場在經過多年的供應過剩後，應已達到基本平衡狀態。

雖然許多分析師認為石油供需已達到均衡狀態，但 OPEC 的官方目標是將原油庫存縮減至 5 年的平均水平。OPEC 週一表示，庫存量仍高於此水平約 1.09 億桶，它們認為，此項目標可能要到 2018 年底才能實現。

Barkindo 表示，即使在市場達到重新平衡之後，OPEC 仍希望能與俄羅斯和其他石油生產國繼續協調產量政策。「這是一項一直在進行的工作，我們相信，如同『合作宣言』(Declaration of Cooperation) 這樣的全球論壇，將成為面對未來劇烈波動時，保護我們的保險。」