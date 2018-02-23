王石7年賺10個億？萬科駁斥：媒體算錯！管理層對獎金沒有決定權

萬科(02202-HK) (000002-CN) 實行7年多的經濟利潤獎金制度一直備受市場爭議，日前更有媒體報道，單從事業合夥人制度，王石7年來就拿走了10個億，引起市場嘩然，不過萬科高級副總裁譚華傑就駁斥，媒體算錯了！

萬科今日(23日)在在深圳大梅沙總部舉行2018年第一次臨時股東大會，譚華傑在會上澄清，每年經濟利潤獎金不管是正負都要乘以10%，更是由第三方計算，管理層不但沒有決定權，甚至沒有建議權；又指報道的演算不但計錯回報率，也沒有計及利息開支，即使真的按報道的演算法計，實際在過去7年，王石最多是拿了1.7億元(人民幣，下同)，意味一年回報為2000多萬元，直指，像王石這樣的創始企業家，一年拿2000萬並不算高，有同行業的創始人一年是拿2.5億元，相信各位股東自己心中有權衡。

對於有人質問為何經濟利潤獎金給高管的分配沒有披露，譚華傑強調，自變更獎金制度後，萬科每年都有進行披露，並涵蓋在高管薪酬裡面，之後不披露的原因是高管根本拿不到錢，只能拿到積分，而積分的相關因素太多，披露極易導致誤導。什麼時候計算積分，什麼時候就會公佈積分。

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