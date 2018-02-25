透視寶佳少主林家宏的百億金融版圖 「第一志願是台新金」

寶佳機構近來在金融市場攻城略地，成為金融市場最受關注的要角，有人說寶佳在炒股票，有人覺得他們來者不善；二代少主六年級的林家宏以非典型金融業的作風，扛著數百億元資金，雄心萬丈地布建寶佳的金融版圖，短短一年就已經讓多家傳統金融家族緊張萬分。

最新一期的《財訊》雙週刊以「寶佳少主林家宏的金融大夢」為題，揭露其對金融業的企圖心，甚至直接點名「第一志願是台新金，挑戰兩席試試看⋯」

根據《財訊》報導，最近金融圈裡最被關注的重要大事，非寶佳機構莫屬。寶佳機構旗下的寶佳資產管理公司，前身是 2016 年 3 月由兆豐金控前董事長蔡友才成立的鑒機資產公司，資本額二百億元，主要股東有林陳海及潤泰集團總裁尹衍樑，成立後大買新光金控及中信金控股票。據了解，鑒機還因為持有新光金的股份，曾經找上台新金控董事長吳東亮，問他是否有與新光金合併的意願，但遭到吳東亮的拒絕。

不過，2016 年 8 月爆出兆豐金控被美國紐約金融服務署重罰五十七億元巨款，蔡友才隨後辭去鑒機公司董事長，林陳海便將其他股東的股權接下來，尹衍樑退出鑒機公司，林陳海並於 2017 年 3 月將鑒機公司改為寶佳資產管理公司，資本額還是二百億元，林陳海也決定將寶佳資產的主導權全權交給長子林家宏掌管，也讓林家宏一夕之間成了金融圈最受矚目的新貴。

根據《財訊》報導，林家宏小學還沒有畢業就到澳洲念書，隨後在英國南漢普頓大學國際金融碩士畢業，父親是靠著投資地產起家，林家宏卻不想往地產業發展，「興趣上來講，我覺得金融比較有趣啦，如果你給我兩本雜誌，一個講地產，一個講金融，我大概永遠不會去看地產那一本，就是覺得滿乏味的。」

坐在寶佳機構位於台北內湖的總部，六年級的林家宏比想像中更平易近人，「平常我不這樣穿的。」帶著一絲靦腆，林家宏面對外界的各種好奇與質疑，態度十分沉穩，談到投資標的時卻很保留，說話前可說是字字斟酌，但只要提到標的以外的問題，倒是可以侃侃而談；林家宏說，他最喜歡研究各式各樣的金融商品，「那些金融商品賣得好不好，有多少利潤率啊、多快會被接受啊、還有金融商品的生命週期啊⋯⋯。」

根據《財訊》報導，林家宏主導寶佳資產後，採取與父親完全不同的策略，將原先鑒機公司投資的新光金、中信金陸續出清，轉而買進台新金及永豐金與華票等股權，再加上原先持有的三信商銀、台灣企銀及台中商銀六檔金融股的持股市值，估計已高達二八四億元，投資的成果頗為豐碩。

林家宏說，出售這些持股中，賣新光金的獲利還不錯約有四成，但賣台中商銀和台企銀就很難獲利；他表示，新光金的持股當初是蔡友才的判斷，他覺得一家這麼大型的金控，當時股價每股才六塊多，明顯不合理，後來事實證明，隨著股市好轉，新光金股價也回到票面以上，這筆投資的獲利不錯。

檢視寶佳與鑒機投資標的最大的不同是，林陳海投資的金融股多是受朋友拜託投入（如台中商銀、台灣企銀），而林家宏則由專業團隊評估，再來選擇標的（如台新金、永豐金)，但兩者都在金融圈引起大震撼。例如，先前中信金就相當關切鑒機持有大量中信金股權，而如今台新金對寶佳持有台新金達 9％股權，表面上說很歡迎，但實際上則高度戒備。

根據《財訊》報導，外界看寶佳集團布局金融看似分散，其實林家宏心裡已經有很明確的發展藍圖。他首先從投資區域小銀行當董事，學習金融事務，例如，林家宏最先到台中商銀擔任董事，並由當時擔任台中商銀董事的土銀前董事長蔡哲雄帶領，讓林家宏實地見習金融業的經營狀況，然後再規畫到大型金控當董事，學習大平台的金融操作，今年鎖定參加台新金的董監改選，預計取得一到兩席董事。

最後寶佳機構不排除最終擁有自己的金融事業，「有機會、有緣分的話啦！」林佳宏話雖然說得保留，但外界從不懷疑寶佳有這樣的實力。

【完整報導詳見財訊 549 期】