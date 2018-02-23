數位貨幣「頂級玩家」集體呼籲：比特幣期貨急需改革

摘要：越是頂級大玩家，越想賺得更多，比特幣期貨現金交割的方式已經滿足不了市場上那些最大的交易者了，他們如今紛紛呼籲兩大交易所建立比特幣期貨實物交割的機制。顯然，這樣更適合套利。

比特幣期貨已經在芝加哥期權交易所（Cboe）和芝加哥商品交易所（CME）掛牌交易兩個多月了。如今，這個市場的參與者們紛紛發出了改革的呼聲。

改革的重點在於，投資者們希望交易所把現金交割的方式改成實物交割。而做出這樣的改變並不容易，交易所、清算方等都需要對其基礎設施進行一輪升級才能完成。

Cboe 和 CME 都在去年 12 月正式推出了比特幣期貨，受年初數位貨幣集體下挫的影響，比特幣期貨價格也較開始交易時有所下跌，但最近兩周從 2 月 5 日 6450 美元的低位穩步回升：

據 Cboe 的文件顯示，目前有超過 30 家公司在 Cboe 交易比特幣期貨。彭博數據顯示，本周三比特幣在兩家交易所的單日成交量接近 10000 手合約。

目前，比特幣期貨採用現金結算的方式進行交易，合約到期後，交易者將收到或支付價差。若以實物交割的方式進行清算，交易者將在合約到期時直接擁有比特幣。

對於那些想在這一市場中下賭注的投資者而言，現金交割的方式更具吸引力，但如今，市場中的超級大玩家們可不滿足於此，包括英國數位貨幣做市商 B2C2、芝加哥高頻交易公司 DRW 以及芝加哥自營交易公司 DV Trading 在內的頂級市場參與者們發出呼籲，希望交易所能夠採用比特幣期貨的實物交割。

之所以有這樣的呼聲，主要是由於定價方式可能造成的誤差。目前 Cboe 的比特幣期貨合約定價是基於單一交易所競價，而 CME 合約定價是基於 4 家交易所的價格指數，這就可能導致最終交割價格不一定能準確反映出實際價格。

這個問題早在比特幣期貨推出之際就曾引發過一些擔憂，比特幣投資者不僅需要經受住價格急劇波動的考驗，更讓他們手足無措的可能是各大比特幣交易平台上報價的價差。這個價差在比特幣期貨推出之後尤其讓投資者們頭疼不已。

數位貨幣交易公司 DV Chain 的交易員 Garrett See 表示，除了能夠應對價差造成的偏差外，實物交割還能從一定程度上幫助套利交易，如果現貨市場中比特幣以折扣價格進行交易，那麼交易員就可以在期貨市場中相應的做空或做多，以此來獲取盈利。

當然，上述評論的立場是數位貨幣交易公司從自身獲利最大化的角度出發的，CoinRoutes 公司 CEO Dave Weisberger 表示，像 Cumberland 和 DV Chain 這樣的公司希望建立實物交割機制，主要是想比那些不交易比特幣、僅僅在期貨市場進行投機的公司獲得更多利潤。

但轉變為實物交割並不是一件輕而易舉的事，交易所、清算方等市場參與者的基礎設施都需要進行相應的升級。據財經媒體 Business Insider，目前 CME 並沒有將比特幣期貨交易方式轉為實物交割的計劃，Cboe 也並未對此事件做出回應。

『新聞來源／華爾街見聞』