盛群衝無線充電 上調今年出貨目標1倍達2000萬套

IC 設計廠盛群 (6202-TW) 總經理高國棟今 (23) 日指出，今年無線充電晶片出貨量，將達 2000 萬套，較原先預期 1000 萬套增加 1 倍，今年應用面大幅擴散，盛群可望分食市場大商機。

盛群指出，原先預期今年無線充電出貨為 1000 萬套，不過隨著客戶需求成長，出貨目標上調為 2000 萬套，較去年 90 萬套大幅成長。

盛群表示，今年無線充電產品，多數成長動能來自外接充電板、家用檯燈、行動電源、滑鼠墊與藍芽音箱上，其中外接充電板仍是主要大宗，不過其他產品導入的速度也很快，甚至已有廠商開始導入無線充電在滑鼠墊上，市場熱度持續升溫。

另外還有電動車所用的充電樁產品，雖然不是採用無線充電，但導入技術類似，也同樣採用盛群的 MCU 晶片。

至於 15W 無線充電版本，盛群表示，由於 WPC 提升技術規格，因此盛群將在 3/1 送最新版本產品測試，預計 3 月底可通過認證，屆時也會陸續供貨相關產品，隨著整體市場規模成長，盛群出貨量也可同步上揚。

高國棟強調，除無線充電外，盛群今年包含電競、健康量測、電子菸與安防監控相關產品，也是今年主要動能，全年營運料將持續成長。

盛群內部預期，今年獲利仍可持續穩定向上，去年每股純益為 4.1 元，盛群預期盈餘分配將維持過往高配息比例，而今年獲利若可順利成長，明年股利配發金額將能較今年再成長。

除無線充電外，盛群也衝刺 32 位元產品，盛群指出，今年歐洲銀行將更換讀卡機規格，預計會全面導入 32 位元 MCU 晶片，盛群在歐洲已有兩個主要客戶採用，目前正持續針對規格開案中，今年此產品將推升盛群 32 位元晶片出貨成長，有機會較去年成長至少 3 成以上。