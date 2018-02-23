美股反彈港股可高開 首目標為收復三萬一

美國股市在當地時間周四反彈逾160點，基本上已收復在周三下跌166點的失地。美股回升，或許與當地債市好轉，債息回落有關。今早日本股市早段亦錄得升幅。那麼今日大市可以乘外圍走勢而高開？相信機會不少，今日首個目標為先收復31000點大關。至於投資者會鍾情那些股份？目前投資者仍將焦點集中於股王騰訊控股(00700-HK)，以及一眾中資金融股。

可是相關股份已累計了相當多升幅，為何投資者仍然要留意相關股份？畢竟強者愈強的情況將會持續，特別是經過早前大跌市後，汰弱留強的情況將會更明顯，所以投資者的焦點仍會落在相關股份。當然有關股份早前已累積了相當多升幅，若投資者要確保有較理想回報，可以考慮在待股價回落時才吸納。至於是分段吸納，或是一次過吸納，則要視乎投資者對風險的承受能力，這將取決於投資者本身擁有的財政能力，以及現有的投資組合如何。

近期大市相當反覆，投資者要不時檢視手上的投資組合，以決定未來如何部署，並且在適當時暗把握機會或減持，或是增持，不應「一本天書睇到老」，時常對市場保持警覺。

食品及消費股在過去數個交易日表現尚算不俗，此類股份跑出與投資者憧憬往後通脹水平將會加快有關，亦有分析員指出投資者可以將舊經濟股在資產組合內的佔比提高，惟建議投資者可待回落時才吸納，希望投資者可以多參考。

至於上日急升的中資航空股，今日實不宜追貨。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)