Lake Resources NL在Kachi擴大鑽探範圍

鋰礦勘探公司 Lake Resources NL (ASX:LKE) （澳大利亞證交所交易代碼：LKE）（簡稱 "Lake" 或 "LKE"）已引進了又一更大的旋轉鑽機來加速公司在其全資擁有的卡塔馬卡省 Kachi 鹽湖鹵水鋰項目的多孔砂（極佳的地層）中的滷水鋰鑽探。



- 鑽探範圍將在 Lake 全資擁有的 Kachi 鹽湖鹵水鋰項目的含鋰鹵水中擴大，此項目位於阿根廷的卡塔馬卡省。



- 已承包又一更大的旋轉鑽機來輔助目前的鑽機並加速鑽探進程。



- 已發現的厚的多孔砂因是鹵水的極佳地層而成為此次鑽探計劃的目標，有可能像周邊第三方鑽探那樣，發現極高品位。



- 協商進入 Jujuy 省區域的許可順利推進，這些區域毗鄰 SQM/Lithium Americas 和 Orocobre 在 Jujuy 的有前景的項目。



鑽探意在達到 200 米到 350 米的目標深度以鑽探到更多的預期在深處的滷水層。正如在附近的第三方鑽探結果顯示，170 米深以下的結果為大於 250mg /L 的鋰，在這些深度可能產生極好的結果。



本月已開始使用旋轉鑽機進行鑽探。但是稍有延遲，部分歸因於鑽機供應和天氣狀況。已決定引進另一台鑽機，下週開始投入使用。這延遲了預期的滷水樣品化驗結果。



Kachi 鹽湖鹵水鋰項目 - 背景



Kachi 鹽湖鹵水鋰項目佔地超過 5 萬公頃的礦權租約，在大盆地最深部分的已知鹽湖中心，由 Lake 的阿根廷子公司 Morena del Valle Minerals SA 全資擁有。地表採樣顯示出了積極的鋰結果，鑽探表明在厚的多孔砂層中有傳導性的滷水，有可能是鋰含量可觀的滷水盆地。



本公司的工作重點是：採取一種包容性的方式，與當地社區一道，實施恰當的環境管理。為推進項目從勘探和開發的各審批階段直至生產，現已與卡塔馬卡省（Catamarca Province）簽署了一份有利於未來發展的意向書。



Jujuy 省 Olaroz Cauchari 項目的更新



Lake 還欣然通告，關於獲得進入 Jujuy 省 Lake 的 4.5 萬公頃的 Olaroz-Cauchari 項目和 Paso 項目區域的勘探許可的協商正順利推進。項目毗鄰 SQM/Lithium Americas 開發項目和 Orocobre 的鋰產地並針對相同的含水層。



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Steve Promnitz 董事總經理 Lake Resources NL 電話: +61-2-9188-7864 電郵: steve@lakeresources.com.au