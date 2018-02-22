〈和泰新年展望〉LEXUS LS將推350版本 入門門檻大降逾百萬元 全年銷售看俏

在進口雙 B 壓境的高競爭環境下，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (22) 日宣布，代理的 LEXUS 旗下大型豪華房車 LS 將推 350 版本，比起原版本 LS 500 售價 457 萬元起大幅降低入門門檻，和泰車總經理蘇純興表示，LS350 沒有奢侈稅問題，並可維持大車格優勢，售價訂在 337 萬元，全年銷售目標挑戰 1000 台。

LEXUS 去年新車掛牌數合計為 1.44 萬台，今年目標銷售 1.6 萬台，將是和泰集團今年成長主要動能之一。

LS350 設定與賓士 E class 系列和 BMW 5 系列為同級距，比起 LS 500 457 萬元起、旗艦版要價 487 萬元親切不少，但維持大車格的競爭優勢，蘇純興樂觀看待將能搶下更多豪華中大型房車的市場，另一方面，LEXUS 也將於年底推 UX 新車。

事實上，LEXUS 已趕在去年下半年積極在強勁成長的進口車市中布局，入門都會休旅車 NX 首次推出 NX 200 車型，售價僅 152 萬元，希望藉由更具競爭力價格使 LEXUS 在進口車市占率一口氣拉回 20%。

除了進口中大型房車以 LS 作為競爭主力，蘇純興說，TOYOTA 將持續導入新車款，不僅 SIENNA 七人座買氣越來越高漲，第一季還有小款 ALPHARD，第二季有 YARIS、VISO 升級版，第 4 季則要導入全新 AURIS。