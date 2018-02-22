國際漿價漲不停 華紙文化用紙3月起第5度調漲

國際紙漿價格從前 (2016) 年 10 月開始一路上漲，華紙 (1905-TW) 去年已 4 度調漲文化用紙價格，由於國際漿價趨勢仍然向上，因此，華紙決議 3 月 1 日起，第 5 度調漲文化用紙價格，漲幅約 5-10%，不同紙種漲幅不同。

國際紙漿價格自前年 10 月開始一路飆漲，短纖紙漿每公噸由 470 美元漲至近 800 美元、長纖紙漿也由每公噸 580 美元漲至目前約 850 美元；再加上油價看漲、相關原物料也呈上漲走勢，美元又走弱，同時，全球各大紙漿廠每年 4 月到 6 月輪流歲修，供應量吃緊，諸多因素匯集下，預期今年上半年紙漿和文化用紙價格欲小不易。

華紙是國內唯一文化用紙業者，由於漿價漲勢未歇，在成本壓力增加下，文化用紙終於按捺不住將於 3 月起調漲，但是，跟國際漿價上漲 55-60% 相比，華紙雖然去年 4 度調漲，累積漲幅僅約 20-25%，就算加上 3 月的漲幅，以目前紙價水準而言，僅落在歷史平均的中線。

市場大多預期，相較於漿價的高點，紙價仍有續漲空間，華紙表示，會持續觀察國際漿價走勢，在今年 5、6 月再評估是否續漲。

除了文化用紙喊漲，市場之前也一直傳出，家庭用紙也撐不住，醞釀於農曆年後調整價格，漲幅也傳出擬調整 5-10%，對此，正隆 (1904-TW) 表示，家庭用紙的相關原料價格確實至少上漲了 40%，不過，由於家庭用紙競爭激烈，各家業者都還在觀望中。而永豐餘 (1907-TW) 目前也沒有調整家紙價格計畫。

若投資人看華紙其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：華紙群益 77 購 01 (071275-TW)、華紙富邦 78 購 01 (070924-TW)、華紙國泰 79 購 01 (071308-TW) 等。