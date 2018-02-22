瑞波公司客戶再添拉丁美洲最大銀行 但對瑞波幣助益不大

加密貨幣之王比特幣 Bitcoin 雖然一度跌破 10000 美元關卡，但後來又回升，但加密貨幣的熱潮似乎還未退燒。

總部設立於舊金山的瑞波幣 Ripple (XRP) 則是以與各大銀行合作來穩固自身的價值。

週三 (21 日) 瑞波總部宣佈，拉丁美洲依市值換算最大的銀行，巴西 Itau Unibanco (ITUB4-BVMF) 銀行，及印度的 IndusInd 銀行、巴西的 Beetech 公司、新加坡的 InstaReM 公司、及加拿大的 Zip Remit 公司，都將採用瑞波的區塊鏈技術 RippleNet 服務。

據了解，RippleNet 目前的客戶量約 100 名，主要業務使幫客戶做快速、可靠、及低價的匯款任務。瑞波資深副總監 Patrick Griffin 提道，新興市場是最需要類似服務的地區，「如需匯款 50 美元，而匯費則需 50 美元，將會是客戶的大問題」。

RippleNet 的競爭者非比特幣 Bitcoin 或以太幣 Ethereum，而是位於比利時的銀行國際代碼 SWIFT 集團 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)。SWIFT 代碼客戶量多達 11000 位，也涵蓋了各大銀行。

然而，加密貨幣投資人勿高興的太早。

RippleNet 雖使用類似技術，但因金融機構擔憂貨幣增值貶值問題、及瑞波幣本身所需的能耗等，不使用瑞波幣，使用 RippleNet 為獨立產品。

瑞波幣週四 (22 日) 價格下跌 1.56% 來到 1.04 美元。

瑞波幣價格日線趨勢圖 / 圖：coinmarketcap



