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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          精確              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     樺晟     富邦美債7-10          榮群              謚源     強生                
南璋     晟楠     富邦美債20年          天宇              東林     其祥-KY             
勝昱     寶得利   元大美債7-10          凱衛              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 撼訊     元大美債1-3          點晶              友銓     世坤                
精確     太普高   元大投資級公司債          泰谷              達威     冠好                
宏易              元大中國債3-5          振維              松崗     萬國通              
唐鋒              國泰5Y+新興債          牧德              三圓     飛寶企業            
台蠟              國泰1-5Y高收債          凱美              雙喜     光明                
榮群              合世              華韡              力泰     聚紡                
天宇              易威              撼訊              理銘     興采                
新零售            盛弘              沛波              雅茗-KY  直得                
力新              南璋              沛亨              亞都     泰茂                
恩得利            勝昱              全達              東凌-KY  至興                
李洲              飛寶企業          英格爾            關中     萬在                
凱柏實業          精確              富驛-KY           隆中     長佳                
遠昇              宏易                                時報     唐鋒                
及成              唐鋒                                欣泰     永純                
鑫龍騰            台蠟                                         致振                
和進              榮群                                         威潤                
耀勝              天宇                                         唐榮                
倚強              新零售                                       晉椿                
鑫創              力新                                         世豐                
廣寰科            恩得利                                       久陽                
點晶              李洲                                         尼克森              
建舜電            凱柏實業                                     凌網                
泰谷              遠昇                                         李洲                
典範              及成                                         凱柏實業            
長天              鑫龍騰                                       港建                
益通              和進                                         耀勝                
振維              耀勝                                         至寶電              
鴻翊              倚強                                         廣寰科              
迎輝              鑫創                                         杭特                
欣厚-KY           廣寰科                                       幸康                
兆遠              點晶                                         長天                
系統電            建舜電                                       重鳥鵬              
世紀              泰谷                                         泓格                
華容              典範                                         東林                
建榮              長天                                         盈正                
立衛              益通                                         世紀                
天揚              振維                                         友銓                
鈺創              鴻翊                                         慕康生醫            
合正              迎輝                                         昇益                
金利              欣厚-KY                                      通泰                
寶聯通            兆遠                                         三聯                
昇益              系統電                                       合邦                
凱鈺              世紀                                         業強                
德宏              華容                                         九豪                
寬魚國際          建榮                                         訊達                
合邦              立衛                                         撼訊                
萬旭              天揚                                         亞銳士              
驊宏資            鈺創                                         安碁                
久正              合正                                         晉泰                
上揚              金利                                         上揚                
全譜              寶聯通                                       全譜                
易通展            昇益                                         松崗                
元隆              凱鈺                                         易通展              
沛亨              德宏                                         迅德                
九暘              寬魚國際                                     倉和                
凱碩              合邦                                         光菱                
全達              萬旭                                         星雲                
奧斯特            驊宏資                                       三圓                
福華              久正                                         士開                
保銳              上揚                                         雙喜                
常珵              全譜                                         力泰                
立碁              易通展                                       理銘                
越峰              元隆                                         中連貨              
士開              沛亨                                         安心                
志嘉              九暘                                         燦星旅              
富裔              凱碩                                         高野                
燦星旅            全達                                         亞都                
富驛-KY           奧斯特                                       老爺知              
劍湖山            福華                                         滿心                
德記              保銳                                         德記                
泰偉              常珵                                         關中                
華義              立碁                                         誠品生活            
得利影            越峰                                         泰偉                
鼎創達            士開                                         得利影              
花王              志嘉                                         時報                
邦泰              富裔                                         耀億                
                  燦星旅                                       旭然                
                  富驛-KY                                      鼎創達              
                  劍湖山                                       寶島科              
                  德記                                         明揚                
                  泰偉                                         綠河-KY             
                  華義                                         霹靂                
                  得利影                                       欣雄                
                  時報                                         欣泰                
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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