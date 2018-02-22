[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100 日馳 昶和 大飲 富邦VIX 味全 正道 富邦科技 信昌化 大統染 天仁 宏洲 友旺 元大台商50 佳大 海悅 昶和 嘉裕 同開 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 大統染 東華 悠克 富邦發達 銘旺科 卓越 永記 大東 富邦金融 智原 統領 展宇 立益 元大MSCI台灣 蔚華科 申豐 佳和 永豐臺灣加權 創意 海悅 昶和 國泰日經225 嘉威 隴華 三洋紡 元大日經225 世芯-KY 拓凱 瑞利 元大美債7-10正2 達運 傳奇 樂士 元大美債7-10反1 捷泰 東科-KY 正峰新 元大S&P日圓反1 杜康-DR 迎廣 億泰 富邦歐洲 陽光能源-DR 亞弘電 毛寶 FH彭博高收益債 華友聯 燁興 FH彭博新興債 裕豐 中鴻 味全 皇昌 聚亨 宏洲 遠雄來 千興 嘉裕 夏都 威致 東華 新天地 首利 大東 欣欣 麗正 立益 統領 東訊 佳和 客思達-KY 華泰 昶和 阿瘦 茂矽 三洋紡 晨訊科-DR 錸德 瑞利 一零四 廷鑫 樂士 新海 倫飛 正峰新 欣高 威盛 億泰 台數科 銘旺科 毛寶 南六 統懋 燁興 基勝-KY 翔耀 中鴻 威宏-KY 太空梭 聚亨 波力-KY 新利虹 千興 吉源-KY 華映 威致 吉祥全 首利 憶聲 麗正 科風 東訊 建碁 華泰 和鑫 茂矽 力特 錸德 喬鼎 廷鑫 正達 倫飛 晟鈦 威盛 新世紀 銘旺科 誠創 統懋 嘉威 翔耀 力銘 太空梭 亞太電 新利虹 達能 華映 清惠 吉祥全 慧友 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 華冠 中福 裕豐 雷虎 寶徠 中視 日勝生 秋雨 台船 慶豐富 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富