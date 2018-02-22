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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月21日 交易日  
  
停止融資        融資分配      停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100       日馳              昶和     大飲     富邦VIX
味全            正道          富邦科技          信昌化            大統染   天仁
宏洲            友旺          元大台商50        佳大              海悅     昶和
嘉裕            同開          富邦摩台          世紀鋼            銘旺科   大統染
東華            悠克          富邦發達          銘旺科            卓越     永記
大東                          富邦金融          智原              統領     展宇
立益                          元大MSCI台灣      蔚華科                     申豐
佳和                          永豐臺灣加權      創意                       海悅
昶和                          國泰日經225       嘉威                       隴華
三洋紡                        元大日經225       世芯-KY                    拓凱
瑞利                          元大美債7-10正2   達運                       傳奇
樂士                          元大美債7-10反1   捷泰                       東科-KY
正峰新                        元大S&P日圓反1    杜康-DR                    迎廣
億泰                          富邦歐洲          陽光能源-DR                亞弘電
毛寶                          FH彭博高收益債                               華友聯
燁興                          FH彭博新興債                                 裕豐
中鴻                          味全                                         皇昌
聚亨                          宏洲                                         遠雄來
千興                          嘉裕                                         夏都
威致                          東華                                         新天地
首利                          大東                                         欣欣
麗正                          立益                                         統領
東訊                          佳和                                         客思達-KY
華泰                          昶和                                         阿瘦
茂矽                          三洋紡                                       晨訊科-DR
錸德                          瑞利                                         一零四
廷鑫                          樂士                                         新海
倫飛                          正峰新                                       欣高
威盛                          億泰                                         台數科
銘旺科                        毛寶                                         南六
統懋                          燁興                                         基勝-KY
翔耀                          中鴻                                         威宏-KY
太空梭                        聚亨                                         波力-KY
新利虹                        千興                                         吉源-KY
華映                          威致
吉祥全                        首利
憶聲                          麗正
科風                          東訊
建碁                          華泰
和鑫                          茂矽
力特                          錸德
喬鼎                          廷鑫
正達                          倫飛
晟鈦                          威盛
新世紀                        銘旺科
誠創                          統懋
嘉威                          翔耀
力銘                          太空梭
亞太電                        新利虹
達能                          華映
清惠                          吉祥全
慧友                          憶聲
捷泰                          科風
互億                          建碁
天瀚                          和鑫
迅杰                          力特
華上                          喬鼎
元晶                          正達
華冠                          晟鈦
裕豐                          新世紀
寶徠                          誠創
日勝生                        嘉威
台船                          力銘
東森                          亞太電
台南-KY                       達能
康師傅-DR                     清惠
聖馬丁-DR                     慧友
神州-DR                       捷泰
耀傑-DR                       互億
同方友友-DR                   天瀚
晨訊科-DR                     迅杰
友佳-DR                       華上
陽光能源-DR                   元晶
精熙-DR                       華冠
中福                          裕豐
雷虎                          寶徠
中視                          日勝生
秋雨                          台船
慶豐富                        東森
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
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