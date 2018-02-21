經濟學家警告：聯準會新主席鮑威爾將引發歷史性的股市崩盤

摘要：Brandon Smith 認為，鮑威爾多年前認為是聯準會的行動刺激了投資者冒險，而他在上任後會繼續執行葉倫的升息和縮表政策，而非作出調整，「聯準會已經作出了拔掉（支持市場上漲）插頭的決定。」

「一旦聯準會最終停止不斷地透過人工提供巨大貨幣供應的方式刺激經濟，停止以零附近的利率支持經濟增長的時候，當前的整個經濟大戲台就有可能轟然倒塌。」

聽起來很是驚悚，對嗎？這是另類經濟、地緣政治分析師 Brandon Smith 發表在 Birch Gold Group 網站上的文章中的核心觀點。

前 Fed 達拉斯分行主席 Richard Fisher 數年前曾承認，是聯準會的行動讓美國股市上漲了。他說：「聯準會所做的，就是從 2009 年開始一路推高了股市。」

值得注意的是，Richard Fisher 還說了一句話：「這就是我所稱的反向 Whimpy 因子，即給我兩個漢堡，其中一個其實是明天的配給（也就是有點寅吃卯糧的意思）。」

Fisher 當時還暗示了即將到來的危險：「我警告同事們，如果某個時候股市下跌了 10% 甚至 20%，不要為之動搖。每個人都說市場的定價太高了。」

這可不只是一位前聯儲官員這麼說。就連剛剛上任的聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）都曾在 2012 年說過類似的話：

我擔心聯儲更多的購買行動。正如其他人指出的那樣，聯準會正面臨高達 4 兆美元的資產負債表。我承認，這是一個比我預想中更為強烈的（應對危機的）反應，我對此感到不安。

鮑威爾感到不安的問題有以下幾個：

首先，為何聯準會資產負債表保持在 4 兆美元？聯準會的模式正在幫助經濟增長，但鮑威爾認為，這些好處被高估了。「我們能告訴自己，市場功能不會受到損害，通膨預期也在控制之中。除了更快的經濟增長，還有什麼能阻止我們？」

其次，當我們賣出、或者停止購買債券的時候，市場的反應可能相當激烈，這一點完全有理由可以預見到。

最後，是從 4 兆美元的資產負債表退出的問題。「我們從 2011 年 6 月起就制定了一套原則，做了一些工作，但在我看來，我們似乎過於自信退出過程可以被很平順地管理好。問題在於，市場可能比我們想象的更存變數。」

鮑威爾認為：

從某種角度而言，我們實際上是在鼓勵冒險，這一點應當促使我們停下來。投資者非常清楚，我們將阻止嚴重的損失爆發出來。這並不是說他們容易賺錢，而是說他們有充分的動機去冒險，而且他們正在這樣做。同時，我們看起來像是處在一個吹大固定收益類資產的泡沫的過程裡。當利率上升，這會造成巨額虧損。

如果鮑威爾在 2012 年就對市場上的關鍵問題保持如此清醒的頭腦，那麼現在，作為聯準會主席的他還會這麼誠實嗎？

Brandon Smith 懷疑，他不會。因為鮑威爾第一次的公眾發言將與過去多年人們聽到的葉倫的講話無異。

儘管一些主流媒體暗示鮑威爾可能會通過調整升息政策和縮減資產負債表來「讓投資者感到驚訝」，但到目前為止，市場並不認同這一點——在鮑威爾上任聯準會主席的第一天，美股就迎來了多年來最大單日跌幅。

Brandon Smith 表示，他清楚地看到，正如股市上漲與聯準會資產負債表相關聯一樣，股市下跌也與資產負債表直接關聯。在聯準會資產負債表超預期縮減僅僅一周之後，股市下跌了將近 10%。

現在的問題是，鮑威爾是否會繼續這種升息和縮表趨勢？Brandon Smith 認為，這正是鮑威爾將會去做的。因為聯準會的目標不僅僅是美國股市，而且還包括美公債市和美元。

Brandon Smith 表示，如果他的猜測是正確的，投資者將會看到鮑威爾將會繼續葉倫時代的政策，即進一步升息和縮表，從而使得整個系統崩潰。

在利率上升和資產負債表縮減之際，金融環境中存在幾個關鍵問題，包括企業債務水平遠遠超過了 2008 年股市崩盤時的水平，消費者債務水平更是處於歷史新高，而個人儲蓄卻在大幅下降。

他還補充道，事實上，在現在的經濟體系中，沒有一個機制能夠在聯準會撤離寬鬆刺激措施時保持市場繁榮。幾乎每個人都背負着巨額債務，除了聯準會，沒人需要購債。

他還警告：

我們只是站在這場股市新趨勢的起始點，但在聯準會持續升息和縮表之際觀察市場會有什麼反應也是一件有趣的事。至於 2018 年是否每個月的月初都會遭遇拋售風潮，目前還很難講。然而，在今年剩餘的時間裡，肯定是不會支持牛市了。

他相信，聯準會將不會花太多時間來討論是否要繼續支持股市。

在我看來，聯準會已經作出了拔掉插頭的決定。

『新聞來源／華爾街見聞』