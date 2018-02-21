【港股午評】午後升幅擴大是意外 碧桂園(02007-HK)勁升更是意外

意外，相信是對今日大市走勢的最佳形容詞。以為大市在今早曾錄得逾300點升幅，在午後升幅會逐步收窄。結果令人意外之處，在於大市在午後明顯放大至逾600點，而推高大市者，又再是騰訊控股(00700-HK)及一眾中資金融股。中資金融股在午後走勢實在是太驚人，特別是農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股升幅逾4%，跑贏其他大型銀行，這是否反映出投資者在狗年投資者，要在市場物色個別次強者？以靜待有關股份終有一日獲垂青？
恆生指數收市報31431點，升558點；國企指數收市報12686點，升290點，成交額為967.84億元。
內銀﹑內險及騰訊等強勢股已談論了多少次，相信讀者們已耳熟能詳。今日再次成為投資者焦者，是否反映出投資者對今年內地經濟及股市前景信心十足，所以內銀及內險股獲得投資者吸納。當然若看好內地股市，投資者亦可以將焦點投放在證券股，作為內地券商一哥的中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股亦錄得3.6%升幅，表現可以說是相當強勁。在內銀﹑內險及券商之間，應該考慮哪一項為佳？暫時來看，似乎內險仍屬勝一籌。
至於匯豐控股(00005-HK)及恆生銀行(00011-HK)兩母子今日反彈，可是前者未見有太突出表現，是否與投資者對匯控未來收入增長動力欠佳有關。現階段匯控吸引力似乎略為減退，投資者可以靜觀其變。
在狗年，總要看看雞年的狗股聯想集團(00992-HK)。聯想今日曾觸及4元，惟最終收市是無法企在此水平之上。一向的立場，是對聯想無需要有太大聯想空間。狗股在狗年會否翻身？目前仍不敢說，但是現階段不應將聯想納入目標範圍內。
碧桂園(02007-HK)在午後突然發力，全日升幅達到5.7%，一洗頹風。明日港股通重開，是否已有投資者率先行動？此點啟示值得今晚好好思考，待明早開市時再才是作出部署。
2018年2月21日下午4時46分
文﹕張偉倫
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