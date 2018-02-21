〈台股狗年開紅盤〉觸控雙雄傳重返iPhone觸控面板供應鏈 GIS亮燈漲停

觸控雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW) 、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 去年獲利表現佳，外傳兩家公司今年將重回蘋果 iPhone 新機觸控回板供應鏈，法人推估將推升今年營運成長，兩檔股在股價跌深後近期出現反彈，今 (21) 日隨著台股開紅盤大漲，股價強勢反彈，業成盤中亮出漲停紅燈，成交量逾萬張，較封關成交量 4655 張激增 2 倍多；宸鴻漲幅也達近 7%。

業成 1 月合併營收 93.02 億元，月減 30.01%，年增 71.77%，單月營收連 3 降；業成去年第 4 季合併營收 462.07 億元，季增 7.4%，年增 55.98%，累計去年全年合併營收為 1308.16 億元，年增 64.84%。

業成去年前 3 季稅後純益 49.46 億元，每股純益 15.51 元；法人估第 4 季每股純益約 7-8 元，去年可望獲利超過 2 個股本；業成二度祭出庫藏股，自 1 月 30 日起至 3 月 29 日為止，買回自家股票 3000 張，執行價格區 153-301 元。

受今年上半年蘋果供應鏈營運看淡的影響，法人推估業成首季營收季減恐逾 40%，第 2 季更淡，股價在農歷年前一度下探至 155.5 元，為去年 4 月來的低點，今日則是強勢反彈，早盤以 168.5 元開高後一路攻上漲停 179 元。

宸鴻 1 月合併營收 95.65 億元，月減 16.3%，年增 25.5%；宸鴻去年稅後純益 24 億元，每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損，將維持 5 成股利發放率；預期今年營運先蹲後跳，首季營收季減約 35-40%，營業利益率損平，單季力拚小幅獲利，全年營收不會太差，但受同業價格競爭影響，獲利要維持去年水準有相當挑戰性。

宸鴻在 2 月初由百元價位下滑至 64.7 元止跌反彈，今日以 71.6 元開高，一度拉升至 74.6 元，盤中站上 5 日線，漲幅 6.96%。