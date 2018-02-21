〈台股狗年開紅盤〉金融股整體漲幅近2% 這4檔金融股表現最亮眼

台股狗年開紅盤氣勢如虹，盤中最高大漲近 300 點，受惠美國升息環境，金融股在外資帶動下，整體漲幅近 2%，其中玉山金、國泰金、永豐金、國票金漲幅逾 2%，表現最為亮眼。

其他金融股部分，中信金、富邦金、第一金、新光金、日盛金、台新金、兆豐金均漲幅超過 1%，元大金、開發金則漲幅近 1%。

玉山金今 (2018) 年 1 月自結稅後純益高達 19.2 億元，較去年同期成長 58.6%，創玉山金成立以來單月歷史新高，主要是財富管理業務動能回升，導致營收獲利持續成長。

國泰金自結 1 月稅後純益 145.7 億元，較去年同期增 308%，每股純益 1.16 元，寫下歷史新高，旗下國泰人壽受到股市走高帶動，單月獲利都創歷史新高，1 月稅後純益 111.2 億元，國泰世華銀行 1 月維持高活存比，手續費收入增加，1 月稅後純益 30.9 億元，同樣寫下單月歷史新高。

永豐金受到國內外股市大好，財富管理動能強勁，保單收入增加，手續費收入增溫，永豐金 1 月稅後純益達到 15.41 億元，年成長接近 6 成。

國票金同樣受惠於 1 月股市大好，趁機逢高部分獲利了解，推高 1 月自結稅後純益 2.75 億元，年增 83.26%，每股純益 0.1 元。

觀察外資動向，統計過去一個月來，外資買超新光金超過 31.2 萬張，居外資買超冠軍，開發金獲外資買超 19.7 萬張排名第三，而元大金、台新金、富邦金、國泰金、國票金均擠進外資買超前 20 名排行榜內，分別獲外資買超 6.9 萬張、5.1 萬張、4.8 萬張、3.5 萬張和 2.9 萬張。

法人表示，美國今 (2018) 年持續緩步升息，在升息環境下，利於國內金控銀行海外放款獲利提升，且目前金融業基本面穩健，股價仍具高殖利率優勢，因此受到外資青睞。