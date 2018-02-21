〈宏碁新春團拜〉積極布局非PC 將大搶醫院、診所空氣監測系統商機

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日舉行新春團拜，但是新的一年積極布局非 PC 市場，董事長陳俊聖指出，台灣衛生署規定，未來醫院與一般診所，都必須安裝空氣監測系統，隨時偵測空氣品質，平均一家醫院都需安裝一台以上的系統，宏碁已將所有硬體與後段維護方案備妥，年前已經開始安裝，將全力搶攻此部分商機。

陳俊聖強調，衛生署規定，未來醫院、診所等，都必須安裝可監測二氧化碳、PM2.5、PM10 與甲醛等相關空氣中有毒物質的監測系統，由於各醫院與診所多已具備空氣清淨機可以過濾空氣，但機器無法得知何時要開啟及關閉，此時空氣監測系統就可提供相關數據，讓空氣清淨機能更有效運作。

同時，陳俊聖表示，宏碁所提供的系統，包含硬體產品與後段維護，另外宏碁也提供電子看板，讓一般民眾可以在醫院候診時，隨時掌握所處的醫院、診所空氣品質，可預期潛在安裝需求將相當龐大，一個診所與醫院就有不只一台以上的需求，宏碁已經盡全力加快搶攻，過年前就開始在各醫療院所忙著安裝。

陳俊聖也說，宏碁還有許多產品陸續傳回捷報，如智慧停車系統，在印度 WCIT 獲獎，另外今日新春團拜，首度對外亮相的體驗中心，更是要讓來訪宏碁的客人與供應商等，除在等待時可體驗宏碁產品服務外，也能在體驗中心休息喝杯咖啡。

陳俊聖強調，宏碁所處的 IT 產業變動很快，宏碁在此行業中，會不斷創新，並跟上潮流，甚至要領先潮流。