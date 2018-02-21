韓國與中美洲五國簽署自貿協定

【財訊快報／劉敏夫】韓聯社報導指出，韓國與中美洲五國簽署了自由貿易協定。韓國產業通商資源部週三表示，產業部通商交涉本部長金鉉宗週三在首爾樂天酒店與哥斯大黎加、薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬共 5 個中美洲國家正式簽署韓 - 中美洲自貿協定 (FTA)。



這是雙方自 2015 年 6 月啟動談判後，時隔 2 年 8 個月締結協定。產業部表示，兩地自貿協定生效後，中美洲各國將隨即或分階段取消所有項目超過 95% 以上的關稅，韓國向中美洲地區的出口有機會大幅提升。



對外經濟政策研究院分析認為，韓 - 中美洲 FTA 生效後今後 10 年有機會推動韓國國內生產毛額 (GDP) 提升 0.02%，創造 2,534 個工作機會。尤其是在以汽車和鋼鐵為主的製造業，協定生效 15 年後可望實現累計 5.8 億美元的貿易收支和 2.57 兆韓元的生產擴大效應。



產業部評價稱，韓國是亞洲國家中首個與中美洲 5 國簽署 FTA 的國家，有機會促韓國企業比競爭國家領先一步搶占中美洲市場。政府將爭取使協定在今年下半年生效，為此將請求國會批准並完成法定流程。







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