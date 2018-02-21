【統一證券】盤前分析－紅盤日醞釀反彈，但上檔承壓不追高

◆盤勢分析

台股今年二月行情不如過去順遂，2 月初遭遇美股股災，加權指數由 11000 點之上直下，連續跌破月線、季線及半年線等中期均線，使得元月份之漲幅付諸流水。考量台股農曆年封關期間，美股先盛後衰，疑慮未除，後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份 - 美股多空交戰，盤勢震盪劇烈。美股此波重挫除了葉倫下台演說轉向鷹派外，良好非農數據更引發加速升息節奏聯想。2/13 鮑威爾亦表示，對金融風險仍持警惕，逐步加息步伐不變，故今年加息壓力仍在。由於市場預期升息加速，導致十年期公債殖利率最高攻抵 2.94%、三十年期 3.21%。此外，因應川普減稅，美國政府今年預估發債 1.15 兆美元，比去年 5590 億美元多出一倍，迫使殖利率向上趨勢不減。

第二、MSCI 台股權重調降多於調升。2 月 13 日 MSCI 權重調整出爐，台股並沒有如預期全面調升權重。其中僅 MSCI 全球市場指數小幅提升 0.01 個百分點；但在 MSCI 全球新興市場指數及 MSCI 亞洲除日本指數權重均各調降 0.01 個百分點，遜於市場預期。再則，成份股並無增減，僅南亞科調升權重 0.14 個百分點，但龍頭權值股台積電? 調降 0.07 個百分點，此當留意對指數之壓力。

第三、技術面觀察。台股指數在遭受美股連番重挫影響，向下直接摜破月線、季線、半年線及年線，同時也導致短、中期均線全數翻空。此外，此波回檔更是跌破去年 10225、10257 及 10322 等三處低點，造成近半年籌碼全數套牢，頭部形成明顯，故在季線、半年線上檔壓力沈重下，逢反彈宜站在賣方。

第四、MWC 展登場，淺嘗即可。2/26~3/1 非蘋手機品牌最大盛事 MWC 展即將舉行，各家品牌將會在此推出 1H/18 旗艦機種，預期這次非蘋品牌重點仍在相機光學變化與臉部辨識功能，前者突破 2x 光學變焦達到 3x；後者將推出較低階的臉部辨識功能。但由於台積電董事長張忠謀認為今年旗艦機種衰退，我們僅以短多視之。