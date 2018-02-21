【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 國際股市動盪，台股封關上漲

美股主要指數大漲，國際股市波動劇烈，台股封關日收漲，加權指數開高震盪，收盤上漲逾 49 點。終場台指期上漲 57 點 (+0.55%)，逆價差 11.09 點，電子期上漲 2.15 點 (+0.5%)，逆價差 1.4 點，金融期上漲 12.8 點 (+1.08%)，正價差 1.75 點，非金電期上漲 42 點 (+0.35%)，正價差 24.06 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1067 口，淨空單部位 2392 口；投信淨空單減少 989 口，淨空單部位 36895 口；外資淨多單增加 77 口，淨多單部位 42641 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑紡錘線，指數重回年線之上，籌碼面部分，單日成交量能逾 1069 億元，外資上市現貨賣超金額約 193.77 億元，期貨未平倉淨多單 42641 口，外資現貨多單大幅減碼、期貨多單小幅加碼。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.31 變動到 1.29，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 118,459 口。