【大慶證券投顧】盤前－美股強彈，台股醞釀挑戰季線

◆盤勢分析

美股四大指數昨晚漲跌互見，當中科技股相對強勢，道瓊指數則受到沃爾瑪財報表現不佳大跌 9% 拖累。經歷 2 月上旬的國際股災後，在台股封關期間美股展開強彈走勢，累計過年期間漲幅來看，美股四大指數都有 3%-6% 不等的漲幅，當中最強勢以科技股的費半以及那斯達克為主，費半指數大漲 6.76%、那斯達克大漲 5.2%，而 S&P500 指數與道瓊指數則分別上漲 4.7%% 與 3%。除了美股反彈走揚外，美元指數在封關期間則下跌近 1%，跌破 90 關卡，其他貨幣則是出現反彈走勢，當中日圓、歐元、英鎊等彈幅都在 1% 以上，至於油價，在封關期間則是大幅反彈了 5% 以上，也帶動鎳價、銅價等原物料的走勢，其中鎳價漲幅也逾 4% 以上。

從美股大漲，加上美元走弱以及原物料價格居高不下來看，短線上市場已經從先前的急跌走勢中回穩，不過由於目前美國 10 年期公債殖利率逼近 2.9%，為 2014 年以來高點，加上 2 年期公債殖利率接近九年高點，代表市場持續擔憂通膨上升，可能促使聯準會今年加速緊縮貨幣政策，在市場擔憂利率上升，加上全球資金在股、債市中的調整未結束來看，短線仍須留意美股在強彈後是否有轉弱的訊號，而美國 10 年期公債殖利率也為觀察焦點，一旦突破 3% 關卡，恐將引發股市出現新一波的賣壓，目前研判，美股短線將維持反彈走勢，四大指數以 10 日線為多空分界，在未跌破前短多仍可期待。

台股封關日重回年線之上，金融、塑化族群帶動大盤走揚，不過短期在美股的干擾下，技術面短期均線依舊呈現空頭排列格局，所幸美股於台股封關期間強彈，因此在經過長假休息後，台股有望向上反彈挑戰季線，然因外資短線相對保守，封關當日還賣超 193 億元，今日須留意指數是否出現開高走低的現象。以盤面來看，在金控股公佈一月獲利表現亮眼的情況下，新光金封關日亮燈漲停，其他如開發金、富邦金、中信金等漲幅也都達 1% 以上，同時，台塑、華夏、東聯等個股也受惠報價持續上揚同步走強，兩大族群今日能否續揚也為指數多頭關鍵，至於電子股，在美國科技股回穩下，台積電、鴻海、聯發科、大立光等相對重要，而多頭主流則以車電、矽晶圓、3D 感測、金融、塑化、電競等為焦點，操作以具有基本面且法人籌碼進駐族群為主，避免追高。