◆盤勢分析

1. 周一休假後，周二美股再因通俄門事件干擾與沃爾瑪重挫超過 10% 的影響，終場四大指數漲跌幅介於 - 1.01%~1.76%。其中，科技股 Apple 股價下跌 0.34%、台積電 ADR 上漲 0.6%，而特斯拉小跌 0.21%。春節台股休市時間四大指數 (2/12~12/16) 上漲幅度介於 2.51%~3.69%。

2. 農曆年前美股四大指數反彈，台股在權值股回穩下，指數早盤跳空高開站上年線，盤中最高上攻至 10,473 點，但因台股即將封關市場氣氛觀望，台股整日窄幅波動。終場台股上漲 49.34 點，漲幅 0.43%，收在 10,421.09 點，成交金額縮至 1,069.92 億元；OTC 指數收盤上漲 0.18%，表現相對弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：

台股短天期均線下彎且呈現空頭排列。

(2) 量能：

因節前成交量萎縮，後續反彈量出為宜。

(3) 技術指標：

9 周 KD 與 MACD 高檔向下，中期形成整理的格局，但短線日 KD 將進入低檔區，配合春節期間國際股市彈升，後續仍挑戰季線 10747 點的契機。

(4) 法人籌碼：

三大法人合計 - 197.75 億元；外資 - 193.77 億元、投信 + 3.83 億元、自營 - 7.81 億元。

4. 電子類股

(1) 跌深電子：

國際股市連日回檔，多數電子股呈現快速拉回，上周五美國電子股止跌轉強，帶動 12 日台灣電子權值普遍出現抗跌，2330 台積電回穩、DRAM 的 2408 南亞科上漲。

(2) 電競：

英偉達上周五勁揚 6.69%，激勵國內顯卡與挖礦相關受惠股，6150 撼訊強勢上漲、2399 映泰、2376 技嘉、2465 麗台、挖礦 3515 華擎股價表現平穩。

5. 非電子類股

(1) 塑化股：

塑化元月營收佳，加上 PVC、PP、PE 等報價上揚，1301 台塑股價表現亮眼；帶動二線塑化 1305 華夏、1309 台達化股價走揚。

(2) 紡織：

受惠於旺季與油價帶動，加工絲、尼龍絲廠商一月營收報佳績，1452 宏益、1444 力麗、1455 集盛、1457 宜進收盤普遍上漲。

(3) 金融股：

2888 新光金一月獲利超過百億，優於市場預期，股價強勢上漲，帶動 2888 新光金、2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金上漲。

6. 投資建議：

台股春節期間國際股市止跌彈升，台股相對漲幅落後，預期指數短線將有機會進行補漲，惟國際盤勢震盪加劇，建議操作仍以質優、具有題材業績的中、大型個股為主。

7. 重點訊息：

(1) 明晟（MSCI）指數編纂公司公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各調降 0.01%，調整後權重分別為 11.47%、13.30%，全球市場指數權重則調升 0.01%。在個股方面，四檔權重調升，分別為南亞科、日月光、華邦電、瑞昱，其中又以南亞科權重調升 0.14% 最多；調降個股有十檔，分別為台積電、鴻海、元大金、聯發科、國泰金、台塑、中華電、大立光、南亞及中信金。其中，台積電權重調降 0.07%，調降後權重為 32.95%。

(2) 台股今（21）日開紅盤，封關期間美股四大指數漲幅逾 4％，補漲行情呼之欲出。法人指出，狗年是否啟動報復性反彈，要注意股市「五力分析」－包括政府基金、丙種金主、外資、內資（投信及自營商）及中實戶（融資及當沖），才能力拚年後指數收復半年線 10,680 點關卡。

(3) 美股四大指數於台股封關期間攜手翻揚，科技類為主的費半指數與那斯達克指數表現更強勢、率先逼近月線。觀察費半指數成分股中漲幅相對亮眼的應用材料與美光，台股中的概念股大致有京鼎、帆宣、威剛、南亞科等相關個股，後市可持續留意。