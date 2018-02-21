【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股反彈翻紅 台股封關收復10400

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 60 點至 10413 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.09 點，電子期逆價差擴至 - 1.25 點，金融期正價差縮至 1.15 點。現貨部分，三大法人賣超 197.56 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2133 口至 3354 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 77 口至 42641 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2597 口至 9153 口。

週五美國股市震盪加劇，道瓊尾盤反彈收紅，激勵亞洲股市開紅盤，加權指數跳高開出後衝高，盤中一度大漲百點，今日盤面上金融指數上漲 1.07% 較為強勢，新光金更因財報亮眼利多直攻漲停價，然而封關前夕多方抱股過年意願不高，多檔權值股追價力道不足，加權指數 5 日線反壓橫阻，指數震盪走低收斂漲幅，終場加權指數上漲 49.34 至 10421.09 點，成交量能 1071.05 億，較前一日縮減 448.86 億。技術面來看，日 K 跳空開高留上影線短黑 K 作收，指數雖收復 10400 關卡，但 5、10 日與月季線均呈空頭排列，技術面仍不利多方，加上國際股市震盪加劇，新春開盤後多方仍須面臨嚴峻考驗。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 降至 1.29，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.14% 降至 17.48%，賣權平均隱含波動率由 22.89% 降至 20.65%，買賣權皆降，期交所 VIX 由 26.76 降至 24.01，市場恐慌情緒逐漸降溫。

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