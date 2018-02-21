美高梅中國公佈2017年度業績

主場地業務佔整體利潤 80% 以上 按季增長優於市場

香港 2018 年 2 月 20 日電 / 美通社 / -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2017 年 12 月 31 日止三個月（「本季度」）及 12 個月（「本年度」）的節選財務數據。

於本年度，美高梅中國錄得總收益 154 億港元 (2016 年：149 億港元)。本集團錄得經調整 EBITDA 為 46 億港元 (2016 年：45 億港元)，純利為 23 億港元 (2016 年：30 億港元)。每股基本盈利為 61.1 港仙 (2016 年：79.9 港仙)。

本公司建議派末期股息每股 0.097 港元。連同中期股息每股 0.116 港元，本年度每股派息合共 0.213 港元，派息比率為 35%。

集團保持本年度經調整 EBITDA 毛利率為 30% (2016：30%)，主場業務佔整體利潤 80% 以上。

美高梅中國於本季度錄得連續收入增長 16% 至 43 億港元，經調整 EBITDA 增長 23% 至 13 億港元，同期澳門總博彩收益增長約 8%。

本季度主場賭枱總贏額按季增長 23%，同期市場增長則約 11%。貴賓賭枱總贏額按季增長 12％，同期市場增長約 5%。

本季度經調整 EBITDA 毛利率為 30.2%，按季上升 170 基點。

澳門美高梅酒店於本季度營業額穩健及人流暢旺，訪客數量及餐廳入座率均有所上升，為 2017 年劃上完滿句號。於 12 月，我們與世界享譽盛名的藝術團隊 teamLab 攜手在「美高梅展藝空間」推出一項為期三個月的互動數碼藝術活動，該展覽為澳門美高梅每日帶來額外約 2,000 名訪客。各類別的博彩客數目均持續上升，帶動主場業務顯著增長。

為保持度假酒店的競爭力，集團致力改造澳門美高梅酒店的主場地，包括增闢更多零售空間。設於酒店東北和西北入口的新零售店已於本年第一季度開業，進一步開拓澳門美高梅酒店的非博彩收益。

美高梅中國於 2017 年 12 月慶祝成立十週年。我們感謝 1,900 名員工自美高梅開業以來與團隊一起並肩成長。我們亦為 300 名員工舉行畢業典禮，慶祝他們完成我們舉辦的一系列核心培訓課程，包括「美高梅管理專才發展計劃」、「美高梅領導培育計劃」及持續進修計劃。我們投放大量資源培訓員工，致力培育澳門未來棟樑。

我們於 2018 年 2 月 13 日慶祝美獅美高梅開幕，首次展示美高梅獨一無二的娛樂體驗。該綜合度假酒店投資額達 270 億港元，以嶄新科技為賓客重新定義集藝術及娛樂於一身之非凡體驗，讓澳門繼續發展成為全球旅遊目的地，並進一步發揮其關鍵作用，推動澳門成為世界旅遊休閒中心 。該綜合度假酒店現於初業階段，賓客反饋非常正面。

美高梅中國首席執行官兼執行董事簡博賢表示︰「美高梅打造現今綜合休閒度假酒店，把數碼平台融入生活。美獅美高梅致力創造空間，讓賓客直接參與互動並體驗我們的服務。我們深信美獅美高梅將推動更多元化產品及服務，為澳門帶來更先進和創新的娛樂體驗，促進澳門成為世界旅遊休閒中心。」

關於美高梅中國控股有限公司

美高梅中國控股有限公司（股份代號：2282）簡稱美高梅，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權／次特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店－澳門美高梅；另一為 2018 年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 -- 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）擁有（紐約證券交易所代號：MGM）。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店（Bellagio）、美高梅大酒店（MGM Grand）、曼德拉灣大酒店（Mandalay Bay）及金殿大酒店（The Mirage）。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽 www.mgmresorts.com。