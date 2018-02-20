利潤罕見不及預期 滙豐控股跌逾3%

摘要：滙豐財報顯示，第四季調整後稅前利潤為 36 億美元，罕見低於分析師預期。午後滙豐港股直線跳水，收盤跌幅超過 3%。

稅前利潤罕見不及預期，滙豐控股午後在香港股價直線下挫。

滙豐在港股早盤後發布的財報顯示，第四季調整後稅前利潤為 36 億美元，甚至低於彭博調查的分析師預期的最低值。截至收盤，滙豐控股在香港大跌 3%。

從總資產來看，滙豐是歐洲最大的銀行。在現任 CEO Stuart Gulliver 掌舵期間，滙豐利潤頻繁超出市場預期。數據顯示，在這之前的 7 個季度中，滙豐有 6 個季度的調整後稅前利潤高於分析師預期。

在財報中，滙豐也透露了此次利潤罕見不及預期的原因。滙豐表示，主要受兩家企業借款人的影響，第四季貸款減值支出增加 1.88 億美元。

滙豐並未透露具體是哪兩家企業，不過彭博援引知情人士稱，它們是身陷會計醜聞的南非零售商 Steinhoff，以及申請了破產清算的英國第二大建築商 Carillion。

這也是 Gulliver 卸任前滙豐最後一份財報。華爾街見聞此前提及，滙豐最大業務部門零售銀行和理財業務主管 John Flint 將於 2018 年 2 月 21 日接任 CEO。Flint 上任後的主要任務就是帶領滙豐創收，並繼續執行已經實施了三年的「聚焦亞洲」策略。

在公告中，Flint 表示，「這些業績和過去幾年的成就，為我們提供了一個繼續前進的偉大平台。」

從全年來看，滙豐 2017 財年調整後稅前利潤 209.9 億美元，也低於市場預期的 215.7 億美元，之前一年為 189.34 億美元。

此外，滙豐全年營運開支 349 億美元，下滑 49 億美元或 12%。

在最新公告中，滙豐也未像過去那樣宣布股票庫藏股計劃，僅僅表示「在合適的時候」會庫藏股。自 2016 年 8 月以來，滙豐累計庫藏股價值 55 億美元的股票。

『新聞來源／華爾街見聞』