陶冬：公司債顯弱勢 拉加德吐怨言

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上提出對通膨威脅、債市的看法，全文如下：

中國人在過年，海外市場卻沒有歇著。美股在上周連升五天，引領風險資產市場向好，資金試探性地增加風險權重。恐慌指數 VIX 由高峰 50 點陡降到 17 點，市場情緒在平復中。

一月份的美國核心通膨指數明顯超出預期，市場以零售資料未如理想為藉口，資金入市抄底。美債則繼續蒙受沽壓，上周有大約 140 億美元流出債券基金，高收益債券受衝擊猶大，美國十年期國債利率最高摸到 2.94%，製造出 2014 年初以來的高點。

在匯市，日本銀行總裁黑田東彥獲得提名連任，日元趁勢連升，在「比爛」的遊戲中勝出。美國商務部對鋼鐵、電解鋁實施貿易保護措施，美元升值。傳沙烏地阿拉伯和俄羅斯在減產協議年底到期前，將致力於建立長效協調機制，布蘭特石油價格上漲。市場波幅增大，黃金與日元、瑞郎一起作為避險工具而上揚。

通膨威脅，是近月全球市場的一個揮之不去的陰影。它令美國十年期公債殖利率從 2.2% 上升到 2.9%，甚至兩周前觸發了一場全球股災，但是公債市場和公司債市場之間卻存在明顯的分歧，高風險的債券發行人所受到的衝擊並不算大...... 直至近期。

公債市場動盪終於全方位地傳導到公司債市場，高收益債慘遭拋售。許多人問，公債利率上到多少可能觸發全面的市場動盪，其實一切取決於公司債的資金成本。公司債乃是資本市場連向實體經濟的臍帶，而發新債償舊債對於不少高槓桿企業十分重要。筆者認為，目前有必要打起精神觀察企業資本市場融資能力及成本。

IMF 拉加德在一個論壇上指出，川普減稅是競相下地獄之途（race to the bottom），這家由美國扶植的國際機構對美國政府發出了一次罕見的挑戰。拉加德本人既是前法國高官又是有獨立見解的經濟學家，說出如此犯上之語並不完全令人驚訝。

筆者曰，小國競爭靠匯率，大國競爭靠稅率，川普稅改將改變世界競爭力格局，其影響可能十分深遠。當然，川普減稅勢必為美國帶來巨額財政赤字，財政和貿易雙赤字已經給對美元匯率構成巨大的壓力，也給聯準會的貨幣政策帶來隱憂。

但是如果美國能夠熬過短期的陣痛，如果減稅能夠提升企業的投資積極性，則就會給全世界政府構成巨大的衝擊，川普減稅或許能製造出「鯰魚效果」。這是法國人拉加德所不習慣的。

本周市場焦點：聯準會和歐洲央行的會議紀要，歐洲 PMI 初值和德國 IFO、ZEW 景氣指數也可能給市場一個判斷歐洲經濟前景機會，筆者預計領先指數開始回落。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。