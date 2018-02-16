記者從網聯平台獲悉，農歷除夕當日(15日)，網聯平台交易處理規模再創新高，單日業務處理量突破1億筆，支付交易平均耗時208.72毫秒，系統成功率99.99%。進入狗年第一個小時（16日淩晨0點至1點），交易峰值處理量超過7000TPS。

據悉，此前網聯平台全面啟動“春節紅包”交易高峰保障計劃，確保系統平穩運行。此次平穩處理“春節紅包”交易峰值，既為行業各方提供了優質、高效的轉接清算服務，有力保障了交易峰值時點海量、高並發的支付需求，為用戶提供了良好的支付體驗，也對網聯平台系統性能及運行運維體系實現了有效檢驗，為網絡支付業務全量遷移奠定重要基礎。

據了解，下一步，網聯平台將繼續加快系統建設步伐，穩步推進功能覆蓋、標準規範、機構接入及業務遷移等工作，不斷提升安全運維及服務成員機構的水平，提高業務管理與渠道管理能力，確保“斷直連”任務順利完成，為防範化解系統性風險，維護支付體系安全穩定，助力支付行業合規健康發展貢獻力量。

來源：中國證券網 作者：李丹丹 編輯 黃蕾

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