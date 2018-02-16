賈躍亭首次公布FF獲15億美元融資 承認曾犯“致命錯誤”

2月14日，法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)在美國加州加迪納舉辦第一次全球供應商峰會，FF創始人賈躍亭在演講中透露，FF已成功完成股權融資，融資高達15億美元，這基本滿足IPO之前的全部股權融資需求。

賈躍亭還承認，自己也犯過一些致命錯誤，所有的這些都將是FF寶貴的財富。

不過，賈躍亭並未透露具體的融資細節。

賈躍亭說，“現在我將100%的精力都聚焦FF的日常運營。”FF將以雙主場戰略及雙品牌策略，確保FF在中美兩地獲得成功。

賈躍亭稱，FF91不僅僅是一個電動車，它是一個新物種，更是一個第三互聯網生活空間。賈躍亭表示，如果沒有這麽多頂級供應商的傾力合作，FF就不可能設計和制造出像FF91這樣的產品。這些廠商的參與將幫助FF推動產品開發並提供高規格的產品體驗。

在去年美國拉斯維加斯的CES消費電子展上，FF發布全新FF91車型，引起全館轟動，FF還在封閉的道路上展示多輛長續航、高性能的自動駕駛汽車版本。不過，FF已經向第一財經記者確認了將不會參加2018年拉斯維加斯的CES。

對於曾經一度瀕臨破產的FF而言，15億美元能夠解決公司的燃眉之急。去年10月，FF前任CFO Stefan Krause宣布辭職。Krause在位期間，他為公司謀劃了幾個可選擇的“出路”：一方面積極進行融資，另一方面考慮部分被收購，最壞的打算是為公司做好破產申請的準備。

來源：華爾街見聞

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