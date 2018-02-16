黃金微幅上漲 因美元觸及兩周低位

路透紐約/倫敦2月15日 - 黃金周四可望連續第四日上漲，因美元下滑至兩周低位，因擔憂美國債務上升和減稅的影響。

1904 GMT，現貨金上升0.2%，報每盎司1,352.81美元，此前觸及1月25日來最高1,357.08美元。周三現貨金上漲1.6%，為2017年5月來最大單日漲幅。

美國4月期金收跌2.70美元，或0.2%，報每盎司1,355.30美元。

“美國債務水平將成為通脹的主要原因，因為它暗示利率升高，”RBC Wealth Management董事總經理George Gero說。

美元指數觸及近兩周低位88.585。

風險意願全面反彈，也重壓美元。

現貨銀下滑0.2%，報16.83美元，此前觸及逾一周高位16.98美元。

現貨鈀金上升1.2%，報1,012.50美元，此前觸及一周高位1,020.90美元。

現貨鉑金下跌0.06%，報995.99美元，此前觸及兩周最高1,007.10美元。

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