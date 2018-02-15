雞年恆指勁升逾7700點 投資者過肥

港股在雞年最後一個交易日表現突出，在半日市下大市仍錄得近600點升幅，重上31000點水平。縱觀整個雞年，大市累計升幅為7754點或33%，為8個農曆年以來最佳。雖然國企指數表現不及恆指，但是在整個雞年亦錄得2371點或28%升幅。股市表現如此理想，相信投資者可以過肥年。

恆生指數收市報31115點，升599點；國企指數收市報12535點，升274點，成交額為769.09億元。

金融股今日表現突出，將於下周二公布2017年全年業績的匯豐控股(00005-HK)升2%，收市報83.55元，恆生銀行(00011-HK)升0.7%，收市報192.3元，東亞銀行(00023-HK)升1.5%，收市報32.85元，香港交易所(00388-HK)收市報280元，升2.6%。

中資金融股同樣有理想表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股升4.7%，收市報8.48元，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股升3.1%，收市報6.99元，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股升1.1%，收市報4.4元。中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股升3.2%，收市報86.85元。

股王騰訊控股(00700-HK)今日股價直迫450元，收市報447元，升3.1%，其他藍籌股方面，手機設備孖寶的舜宇光學(02382-HK)及瑞聲科技(02018-HK)分別升3%及3.4%，收市報128元及153元。

整個雞年錄得33%升幅，表現已是相當理想，不過原來有不少藍籌股在雞年累計升幅逾一倍，其中表現最佳的藍籌股為碧桂園(02007-HK)，累計升幅達219%，至於股王騰訊亦錄得1.2倍升幅。

當然有表現突出的藍籌股，亦有表現失色的藍籌股。近年股價表現未見有失色的聯想集團(00992-HK)，在雞年累計跌幅18%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)H亦錄得一成跌幅。

雞年已結束，那麼狗年表現又如何？翻查過去4個狗年，大市兩升兩跌，同時波幅亦超過三成。新一個狗年，大市是升或是跌，同時又可否擺脫昔日的大波動市呢？眾人皆無水晶球，難以預測。預祝各位狗年股運亨通，新一年再進一步。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)